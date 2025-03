«Mañana tendré que cerrar, me han arruinado el fin de semana» El corte al paso de autobuses en la calle Parras y Galarza, en Cáceres, provoca las quejas de los comerciantes de la zona

Manuel M. Núñez Cáceres Sábado, 2 de abril 2022, 15:11 | Actualizado 18:48h.

«Trabajo los 365 días del año, pero mañana tendré que cerrar. Me han arruinado el fin de semana». La queja es de Belén Fernández. Regenta MBF Colecciones, una tienda de recuerdos que se sitúa en la calle San José, justo frente a la zona en la que paran los autobuses con sus excursionistas en el lateral del parking de Obispo Galarza.

Los turistas se bajan de los vehículos y suelen ir caminando hasta la Plaza Mayor antes de visitar la ciudad monumental, a pocos metros de allí. Los beneficiados son los negocios del barrio, como el de Belén, que esperaba un intenso fin de semana. Sin embargo, será ruinoso.

«Iban a venir unos 30 autobuses. Yo había calculado una caja de 800 euros. Podría arreglar el mes, pero no ha entrado apenas nadie. Mañana cerraré», detalla. La razón hay que buscarla unos metros más hacia arriba, en dirección al Parque de Gloria Fuertes. Justo a la entrada de la calle San Antón, una valla y una señal informativa indican que los autobuses tienen prohibido el paso por la calle Parras. De esta forma, la Plaza de Obispo Galarza ha quedado este sábado libre de vehículos pesados con el consiguiente impacto para los negocios de la zona.

Es el caso de Belén Fernández, que lamenta que no se les haya informado por anticipado. Este sábado ha intentado presentar una queja de forma telemática en la web del Ayuntamiento pero le ha sido imposible, asegura. «Es lamentable que no nos hayan avisado de nada y también que puedas pedir un borrador de la declaración a la Agencia Tributaria en unos minutos pero no puedas contactar con el Ayuntamiento», insiste en el interior de su tienda, sin clientes y repleta de enseñas de la ciudad y objetos de recuerdo.

«Nos vuelven a ignorar. No cuentan con nosotros para nada. Aquí llegan una media de 10 autobuses diarios. Son 600 personas que se bajan a las puertas de nuestros negocios y que permiten que se mantenga la actividad comercial. Hoy sábado hubieran sido muchas personas más, pero bloquean la calle al impedir el paso», cuenta Manuel Méndez. Es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Galarza y su entorno. Este sábado a primera hora se puso en contacto con la Policía Local para ser informado de lo ocurrido. «Al principio no sabían nada. Luego ya me han indicado que la calle ha sido cortada por una grúa que hay en Santa Gertrudis. ¿No han podido hacerlo otro día?», se cuestiona.

«No cuentan para nada con nosotros. Ni siquiera nos han informado del corte de la calle a los autobuses» MANUEL MÉNDEZ Presidente de la Asociación de Comerciantes

Algunos comerciantes han contactado también con los guías turísticos. Los autobuses estaban parando durante la mañana cerca de Cánovas. «Nos dicen los guías que los más mayores llegan tan cansados a la Plaza que ya no quieren ni ver el casco histórico. Solo piden un banco para sentarse», revelan.

El colectivo que preside Méndez mantiene su oposición al proyecto de restricción de tráfico que perfila el Consistorio para esa zona de la ciudad en la que está previsto transformar en plataforma única la calle Parras.