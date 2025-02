Empresarios de Galarza, en Cáceres, entregan documentación y firmas contra la peatonalización total No cuestionan la plataforma única sino que piden al Ayuntamiento que se permita el acceso a los vehículos a velocidad limitada para no dañar los negocios de la zona

Manuel M. Núñez Cáceres Viernes, 17 de diciembre 2021, 07:14

«No estamos en contra de reformar el eje San Antón-Parras-Galarza. Lo que queremos es que no se restrinja el tráfico porque eso ahoga los negocios». Lo explica Damián Arroyo, vicepresidente de la asociación de empresarios de Galarza, un colectivo que cuenta con el apoyo, asegura, de vecinos del centro y otras asociaciones comerciales como las de Gómez Becerra y Rodríguez Moñino.

En un escrito con documentación que presentarán hoy en el Consistorio junto a 1.375 firmas de apoyo, según el presidente de la asociación, Manuel Méndez, se reseña que ante la «inminente ejecución de las obras de transformación peatonal mediante plataforma única» es necesario corregir y mejorar «una zona crucial» que se verá «gravemente» afectada.

«No se toman en cuenta otras propuestas del Pimus como los aparcamientos disuasorios», defiende Arroyo. Creen que con la limitación de velocidad sería suficiente, por lo que piden que no se restrinja el tráfico y haya un nuevo estudio con participación ciudadana.

La idea del Ayuntamiento es seguir los pasos ya dados en otras zonas del centro como San Pedro de Alcántara, los 'obispos' o próximamente Gómez Becerra. Son vías que se han ido convirtiendo en plataforma única con control de accesos mediante cámaras y a las que solo se permite la entrada a vehículos autorizados: residentes con plaza de garaje y de emergencia o servicio público. En el caso de Parras-Galarza también podrían entrar los usuarios del parking.

Para los empresarios, no obstante, esa medida va contra sus negocios. «Ya hemos comprobado que la actividad se ha visto reducida desde que se pusieron las señales», subraya Damián Arroyo en alusión a que ya hay una indicación a la entrada de San Antón sobre la prioridad peatonal. Sin embargo, por el momento la Policía Local está siendo flexible y no se conoce que haya sanciones a conductores. La situación es idéntica a la de vías como San Ildefonso, puerta de entrada al casco histórico.

Los empresarios de Galarza-Parras lamentan que el Ayuntamiento hasta ahora no les haya escuchado y critican su «inacción» y falta de respuesta «ante las innumerables peticiones» realizadas. Opinan que puede producirse la «defunción» del comercio de la zona, ya muy tocado por la pandemia y recuerdan que siguen pendientes los aparcamientos que el Plan de Movilidad recomienda. «No se ha ejecutado ni uno», critican en el escrito.

Lo que valoran es que no se recorte la accesibilidad a la zona, de tal manera que pueda entrar en esa parte de la ciudad cualquier conductor, aunque siempre con los límites de velocidad establecidos. «La plataforma única no es el problema, sino que no se pueda entrar aquí», sostienen. Además, creen que es muy necesaria la «creación de estacionamientos para no residentes o viajeros» y un estudio de movilidad actualizado «según la recomendación del nuevo Plan Especial».

En el presupuesto municipal, la reforma del eje hasta Galarza cuenta ya con una partida de 200.000 euros. La inversión se hará con cargo al crédito de ocho millones que ha solicitado el Ayuntamiento. El equipo de Gobierno ha venido resaltando que escuchará a los vecinos en el proyecto, pero no está dispuesto a renunciar al mismo. La experiencia es que las peatonalizaciones ejecutadas hasta ahora siempre han seguido el mismo proceso: quejas al principio y cambio a mejor con más protagonismo para el peatón y nuevos negocios poco después.