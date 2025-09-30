HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El centro de procesamiento de datos CC Green (en naranja) ocupará una parte relevante de la ampliación del polígono Las Capellanías. HOY

La Junta autoriza 420.000 euros para el proyecto de ampliación del polígono Capellanías en Cáceres

Se urbanizará una superficie de 374.078 metros cuadrados con la que se busca atraer nuevas empresas como el centro de datos CC Green

Claudio Mateos

Claudio Mateos

Cáceres

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:20

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes el gasto de 420.000 euros para redactar el proyecto ... de urbanizacion de la ampliación del polígono industrial Las Capellanías de Cáceres. El conocido como Capellanías II ocupará una superfie de 374.078 metros cuadrados y el objetivo es acabar con la carencia de suelo industrial desarrollado que sufre la ciudad desde hace décadas para atraer así nuevas empresas, entre ellas el centro de datos CC Green.

