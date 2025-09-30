La Junta autoriza 420.000 euros para el proyecto de ampliación del polígono Capellanías en Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes el gasto de 420.000 euros para redactar el proyecto ... de urbanizacion de la ampliación del polígono industrial Las Capellanías de Cáceres. El conocido como Capellanías II ocupará una superfie de 374.078 metros cuadrados y el objetivo es acabar con la carencia de suelo industrial desarrollado que sufre la ciudad desde hace décadas para atraer así nuevas empresas, entre ellas el centro de datos CC Green.

El Ayuntamiento de Cáceres está ultimando la compra de los terrenos de la ampliación, que serán urbanizados por Avante. Aunque CC Green cuenta con su propio suelo, será también la empresa pública la que lo desarrolle gracias a un acuerdo firmado el pasado junio con la Junta de Extremadura. Las fechas que se manejaban entonces eran que la urbanización de la ampliación de suelo industrial esté realizada a mediados de 2026 y que CC Green pueda estar operativo en 2028.

Mientras tanto los trámites siguen avanzando, aunque las obras no podrán comenzar hasta que el Ayuntamiento disponga de la totalidad de los terrenos. Hasta el momento, cuenta con el 80%, que ha conseguido a través de permutas por parcelas municipales. Para el 20% que no ha accedido a esta fórmula de permuta, el presupuesto municipal de 2025 consignó 500.000 euros «por si fuese necesario llevar a cabo adquisiciones puntuales, sobre todo con los propietarios minoritarios», explicó este verano el alcalde, Rafael Mateos.

Posibles expropiaciones

El alcalde también señaló entonces que con algunos propietarios «no hay acuerdo», y dijo que «a lo mejor hay que ir a la vía de la expropiación forzosa para que el Ayuntamiento adquiera también un pequeño porcentaje de ese suelo». Aseguró que las negociaciones con los propietarios de ese 20% que queda por adquirir «son permanentes». «Estamos intentando llegar a un acuerdo no solo en la forma de pagos, sino también en el precio, incluso por si finalmente alguno de ellos se decantase por obtener algún tipo de compensación vía parcela», explicó.

Tras la firma del primer acuerdo de permuta con la empresa Pronorba el pasado mes de febrero, Mateos dijo que esta ampliación de Capellanías va a permitir «quitar el freno de mano» al desarrollo de Cáceres, que para poder crecer necesita contar con el suelo industrial urbanizado que piden las empresas para instalarse en la ciudad. Recuerdó además que esa fue una de sus principales promesas electorales.

El acuerdo con la Junta de Extremadura para desarrollar a través de Avante el suelo industrial adquirido por el Ayuntamiento de Cáceres se anunció en abril de 2024 tras una reunión con el consejero de Economía, Guillermo Santamaría.