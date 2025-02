CC Green planea tener en marcha el centro de datos en Cáceres a mediados de 2027

Claudio Mateos Cáceres Jueves, 25 de abril 2024, 20:51 Comenta Compartir

Ingenostrum, la empresa promotora del proyecto CC Green, tiene intención de seguir adelante con su centro de procesamiento de datos (o 'data center') de Cáceres, que planea poner a funcionar a mediados de 2027. La firma de ingeniería insistió este jueves en que, pese al revuelo político generado, ya contaba con la negativa del Gobierno de España a incluir CC Green en la mejora de la red eléctrica con horizonte 2026, y tiene plena confianza en que sí entrará en el siguiente Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía 2027-2030.

Los centros de datos como el que proyecta Ingenostrum en Cáceres tienen una enorme demanda eléctrica, y de ahí que necesite que el Gobierno le autorice a utilizar la posición de consumo de la subestación de Los Arenales que ha solicitado y que de momento le ha sido denegada. El director del área de Data Center de Ingenostrum, David Gómez, explicó a HOY que actualmente tienen adjudicados 34 megavatios (MW), más otros nueve para la urbanización del suelo, pero el centro de procesamiento de datos que proyectan necesita 220 MW para funcionar, y de ahí que hayan solicitado a Red Eléctrica el acceso a 186 MW adicionales. Para hacerse una idea de lo que eso supone basta compararlo con la capacidad de un reactor de la Central Nuclear de Almaraz, que es de unos 1.000 MW.

Gómez señala además que ese incremento no tendrá coste para Red Eléctrica, puesto que la posición de consumo ya existe en Los Arenales y tan solo necesitan el permiso para utilizarla. Los costes aparejados correrían a cuenta de Ingenostrum. Si no se les ha concedido ahora es porque, como ha dicho el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, el proyecto no está suficientemente avanzado y Red Eléctrica, que tiene la obligación de gestionar los recursos energéticos del país, va autorizando en cada nueva modificación de la red sólo las actuaciones que se consideran más urgentes.

Ingenostrum asegura que ha registrado ya la documentación para que CC Green entre en el próximo Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2030 y pueda ser autorizada a acceder a esos 186 MWadicionales.

Desarrollo del suelo

Mientras tanto, la empresa sigue avanzando en la tramitación urbanística para desarrollar el suelo industrial donde prevé construir el centro de datos, junto al polígono Las Capellanías. El proyecto de ejecución se presentó el verano pasado en el Ayuntamiento y espera verlo aprobado a finales de este año, para iniciar a mediados de 2025 las obras de urbanización y, acto seguido, construir el centro de datos para ponerlo en marcha, según sus previsiones, a mediados de 2027, todo esto contando con que el procedimiento se desarrolle con agilidad y sin trabas.

Ingenostrum ha adquirido aproximadamente la mitad de las más de 28 hectáreas del denominado sector 4.01. La agrupación de interés urbanístico que se ha creado, en la que están también los otros propietarios del suelo, tiene que urbanizar el sector completo, lo cual, según la firma de ingeniería, tendrá un coste de unos 14 millones de euros. El 'data center' ocuparía la mitad que pertenece a Ingenostrum y el resto está previsto dedicarlo a edificios de oficinas que se pondrían a disposición de empresas tecnológicas.

Ingenostrum aclara no obstante que, a día de hoy, CC Green se limita únicamente al centro de datos. Es por lo tanto un planteamiento mucho más reducido del que había cuando se dio a conocer el proyecto en la presentación oficial que se hizo en Mérida en abril de 2022, con presencia del entonces presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Allí se habló de un ecopolígono industrial que alcanzaría las 200 hectáreas cuando se desarrollara por completo, y del que el centro de procesamiento de datos era tan solo una primera fase. De hecho, Ingenostrum prefiere ya desterrar ese concepto de 'ecopolígono' que tanto se ha mencionado y dejar claro que el nombre CC Green corresponde exclusivamente al 'data center'.

La inversión prevista en este centro de datos es de unos 800 millones de euros, en cuya financiación, según los promotores, «se está trabajando», al igual que en los acuerdos con las empresas que serían los clientes finales.

Siguen las reacciones

Por otra parte, este jueves siguieron las reacciones a la no inclusión de CC Green en la mejora de la red eléctrica con horizonte 2026. El consejero de Economía, Guillermo Santamaría, dijo que se trata de «un proyecto estratégico para Cáceres» y considera que ya tiene «un grado de madurez suficiente», por lo que no entiende la decisión del Gobierno de dejarlo fuera.

El alcalde, Rafael Mateos, mostró su «sorpresa, indignación y frustración», y acusó al Gobierno de «poner trabas» al desarrollo industrial de Cáceres.