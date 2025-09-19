El Irish Fleadh arranca en Cáceres con la primera 'session' y conciertos en Santa María La inauguración oficial del festival de música y cultura de Irlanda se ha celebrado esta viernes en el Foro de los Balbos

Los ritmos de Irlanda vuelven a sonar desde este viernes en Cáceres con la puesta en marcha de la vigésimo primera edición del festival Irish Fleadh, un encuentro de músicos que comparten el amor por la música más tradicional irlandesa. Una 'session' (músicos que se juntan para tocar de manera improvisada) por la tarde en el Foro de los Balbos ha marcado el inicio del festival, tras la inauguración oficial celebrada por la mañana en el mismo espacio. También este viernes comienzan los conciertos en el escenario prinicipal de la plaza de Santa María.

Músicos de distintos puntos del mundo con sus instrumentos irlandeses tradicionales, como el bodhram, banjo, concertina, fiddle, whistle, uilleann pipes, etcçetera, participarán hasta el domingo en las 'sessions' organizada en varios establecimientos hosteleros de la ciudad.

Los conciertos gratuitos son tanto el viernes como el sábado a partir de las 21.30 horas en la plaza de Santa María, con las propuestas de los irlandeses Tim Edey & Mike McGoldrck, The Friel Sisters, y Polca 4 and Armagh Rhymer. La participación española llegará de la mano de los andaluces Stolen Notes, los asturianos Felpeyu, la tradicional Ceili Band formada en Cáceres con las Irish Treble y también sonará la Banda de Gaitas Nirvania y la Newcatle West Pipe Band.

El cartel de actividades paralelas lo componen talleres bilingües para niños en el Foro de los Balbos, con música e historias, y un taller de caligrafía celta ofrecido por la Universidad de Extremadura (UEx), pasacalles, y música grupal, entre otras propuestas de este festival, que se ha convertido en un referente en los intercambios culturales, turísticos y musicales con Irlanda y con todos los amantes de la música tradicional del mundo.

Toda la programación del certamen, organizado por la asociación cultural Elgatoalagua, se ha presentado este viernes en un acto en el Foro de los Balbos con la participación de la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y responsables del festival como Patricia Bravo, recoge Europa Press.

Bravo ha insistido en que se trata de un festival que trabaja durante todo el año las relaciones internacionales «y a raíz de todas esas relaciones es cuando empieza a surgir todo el festival el resto del año, toda la programación completa, contenidos y actividades».

«Cada año intentamos añadir cosas nuevas, pero lo que funciona y lo que se extiende fuera, y de lo que se habla en Irlanda, se sigue quedando, como son las sesiones. Cada vez son más multitudinarias, cada vez empiezan antes, cada vez terminan más tarde, y al final eso es lo que hace que haya música en la calle y que la gente lo disfrute, porque al final es lo que hace que atraiga el turismo, que haya movimiento y vida en la ciudad», ha aseverado la directora.

La consejera de Turismo y Cultura, Victoria Bazaga ha indicado que aunque el Irish Fleadh es ya «veterano» tiene la «frescura de que cada año innova alguna propuesta». «Cada año se reinventa, busca una motivación diferente y atrae cada vez a más público», ha indicado la consejera, quien ha valorado la aportación que hace el certamen en fomentar el intercambio cultural con Irlanda.

«Esta propuesta cultural basada en la música y en las costumbres de otro país, es importantísima para Extremadura y es muy importante para Cáceres», ha reiterado la responsable regional, que ha incidido en la agenda cultural de la ciudad que «cada día es más vibrante» de cara a conseguir el objetivo de Capital Europea de la Cultura en 2031.

Recaudación para Gaza

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado en la rueda de prensa con un pañuelo palestino -kufiya- por los hombros, y recordando que la República de Irlanda fue de los primeros países «que levantó la voz contra el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza».

Cabe recordar que esta edición del Irish Fleadh va a destinar todo lo que se recaude de los vasos de las barras a enviar alimentos a la Franja de Gaza, a través de la colaboración con la asociación Sonrisas en Acción y otras ongs palestinas, según ha explicado la directora del festival, Patricia Bravo.

En alusión a la situación de Gaza, Morales ha reclamado «el sentido común, la paz, el fin de la violencia, del terrorismo y del genocidio sin sentido que están sufriendo los y las gazatíes». Asimismo, ha sostenido que festivales como el Irish Fleadh deben ser «un grito de reivindicación por la paz en Gaza y en Cisjordania, porque no hay justificación ninguna para la opresión y el genocidio que están sufriendo».

Finalmente, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha subrayado que este festival «llena de música el corazón de la ciudad» y se ha convertido en «una de las citas más asentadas en la agenda cultural de Cáceres y de las más queridas por el público cacereño y también por el de fuera de nuestra ciudad».

El primer edil ha recordado que hace unos meses viajó a Dublín para acompañar la presentación internacional del festival, y allí pudo comprobar el cariño que despierta el hecho de que una ciudad como Cáceres ponga en marcha un evento de estas características, con la música irlandesa como protagonista.

Además, Mateos ha destacado la importancia de esta proyección exterior, «ya que son muchos los irlandeses que viajan expresamente a Cáceres para asistir a la cita cultural, lo que supone una oportunidad única para mostrar nuestra bonita ciudad y estrechar lazos como venimos haciendo».

En este sentido, el alcalde ha anunciado que este sábado mantendrá un encuentro con el nuevo embajador de Irlanda en España, «un país con el que Cáceres comparte muchas cuestiones que van desde la cultura al modelo de desarrollo económico que estamos diseñando desde este equipo de gobierno».