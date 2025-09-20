La música irlandesa inunda este sábado toda la ciudad en el día grande del Irish Fleadh

Tras la inauguración oficial de ayer y las primeras 'sessions' y conciertos en la plaza de Santa María, el festival Irish Fleadh llega hoy ... en Cáceres a su día grande, con una jornada en la que la música irlandesa inundará toda la ciudad con sesiones en los locales colaboradores desdesde el mediodía hasta las tres de la madrugada.

El programa arranca a las 11.00 horas con talleres para músicos profesionales en el Ateneo, el Palacio de Carvajal, Santo Domingo y la calle Tiendas, que se prolongarán hasta las 14.00 horas. Mientras tanto, a las 12.00 horas habrá un taller-concierto de Armagh Rhymers en el Foro de los Balbos, y a las 13.00 horas, un pasacallles desde San Pedro hasta Santa María a cargo de la Banda de Gaitas Nivaria y la Newcastle West Pipes Band. A las 14.00 horas, dará comienzo en la plaza de Santa María un taller-concierto de Ceili Band & Irish Treble, y a las 18.00 horas, habrá una 'slow session' en el Foro de los Balbos.

El plato fuerte serán los conciertos en la plaza de Santa María de los asturianos Felpeyu (21.30), los irlandeses Tim Edey y Michael McGoldrik (23.00) y Pólca4 (0.30).