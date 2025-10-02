La icónica lámpara de Ai Weiwei del Helga de Alvear cambia de ubicación

Es, probablemente, y junto al árbol blanco del patio (de Ugo Rondinone) la obra más icónica del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. ... Se trata de 'Descending Light', o lo que todo el mundo conoce como la lámpara de piedrecitas rojas. Es una estructura de metal con luces eléctricas halógenas, cuentas de cristal y cableado del artista chino Ai Weiwei, conocido mundialmente por su postura crítica respecto al gobierno chino y sus investigaciones sobre corrupción institucional, por las que llegó a ser detenido.

Esta obra, todo un símbolo para la colección de De Alvear, daba la bienvenida dentro del recorrido expositivo de este centro de arte, ocupando una gran sala que, aunque no se diseñó específicamente pensando en ella, sí se tuvo en cuenta. Se necesitaba espacio. Ahora 'Descending Light' recibirá a los visitantes que accedan por la calle Pizarro 10, en el primer cambio que afecta a esta obra desde que se inauguró la ampliación del Museo, que en febrero cumplirá cinco años.

Si por algo se caracteriza este museo es por el dinamismo de sus obras, que van cambiando de lugar, guardándose o emergiendo. El legado que la galerista alemana fue atesorando a lo largo de su vida, 3.000 obras, permite una inmensa rotación de piezas. En este caso un cambio para seguir ofreciendo novedades a los visitantes dentro de la exposición '¿Puede el Archipiélago entrar en el Museo?', en donde, tal y como informa el propio museo, se desafía «la tentación de imponer una narrativa singular». El espacio que deja 'Descending Light' lo ocuparán otras obras.

Para la instalación de esta obra se contó con la ayuda de 60 alumnos del instituto Al-Qázeres, que colaboraron para engarzar muchos de los 60.000 cristales rojos que componen parte de la lámpara de la obra de Ai Weiwei, de un intenso color que hace una clara alusión al Partido Comunista Chino.

El artista chino viajó en el verano de julio de 2021 hasta Cáceres desde Portugal, donde residía. Y disfrutó de una visita privada por las instalaciones diseñadas por Emilio Tuñón. Estuvo acompañado de Helga de Alvear y de José María Viñuela, conservador de la colección. Pudo conocer, además, a todo el equipo que trabaja en el museo. «Le encantó ver la ubicación de su obra. Ha dicho que es un edificio hecho a medida para la lámpara», comentaron en ese momento desde la Fundación Helga de Alvear, que difundió a través de las redes sociales una foto en la que se veía a Helga de Alvear junto a Weiwei delante la obra.