Nueva ubicación de la lámpara de Ai Weiwei. JORGE REY

La icónica lámpara de Ai Weiwei del Helga de Alvear cambia de ubicación

La obra de arte ocupará por primera vez desde la apertura del Museo cacereño el vestíbulo de la entrada por Pizarro 10

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:30

Es, probablemente, y junto al árbol blanco del patio (de Ugo Rondinone) la obra más icónica del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. ... Se trata de 'Descending Light', o lo que todo el mundo conoce como la lámpara de piedrecitas rojas. Es una estructura de metal con luces eléctricas halógenas, cuentas de cristal y cableado del artista chino Ai Weiwei, conocido mundialmente por su postura crítica respecto al gobierno chino y sus investigaciones sobre corrupción institucional, por las que llegó a ser detenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

