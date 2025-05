Santiago Sierra golpea con su arte incómodo en el Helga de Alvear de Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 14 de mayo 2025, 14:24 Comenta Compartir

Si por algo se caracteriza el artista conceptual Santiago Sierra es por no tratar de complacer con su arte ni por pretenderlo. El autor, ... que inaugura el viernes en el Museo Helga de Alvear su obra '2.068 dientes, The Maëlstrom, Archivo y Bandera negra', definía con sus propias palabras la espina dorsal de su creación este miércoles en la presentación de su muestra, la primera desde que falleció Helga de Alvear en el mes de febrero. «El arte ahora mismo es decoración, son dos rectángulos de colores para poner encima del sofá, yo pienso que hay que aspirar a otra cosa, a mí me gusta el arte por su radicalidad, por su capacidad de poderte cuestionar el mundo». Él asume su papel de 'enfant terrible' de la creación y aborda sin autocensura temas como la inmigración, la explotación, la devastación colonial y el anarquismo. «Estamos tan acostumbrados a ese arte decorativo, que cuando se habla de los temas que le interesan a la gente parece controversial, todo lo interesante parece controversial, pero cómo hablar de tu época sin mancharte», explicó a preguntas de este diario. «También me gusta esto de no salvar al artista, que parezca un ser malévolo».

Sierra no rehuye de la polémica, y en no pocas ocasiones ha sido el centro de ella, como cuando en 2010 fue galadonado en 2010 con el Premio Nacional de Artes Plásticas y lo rechazó argumentando que los premios se dan a quien realiza un servicio, «como un empleado del mes». La presentación de su exposición en Cáceres tuvo lugar delante del impresionante pórtico que da la bienvenida a su recorrido creativo. Se trata de la infografía 'El Maelström'. Es una papel de pared producido específicamente para la Casa Grande y que tiene carácter efímero. Uno lo ve de golpe y le parece un bonito papel pintado, pero en cuanto se acerca descubre que que son imágenes de cuerpos, de violencia. Ese contraste recorre la exposición, que podrá verse hasta el 21 de septiembre. Ampliar La exposición puede verse hasta el próximo 16 de septiembre. JORGE REY Además de la exposición, comisariada por Alexis Callado, hay un programa artístico que incluye una charla con el artista el viernes, ya con las entradas agotadas, y una Helga´s DJ session con Loop Up Dj. Después llevará a cabo la acción 'X personas escondidas', especialmente concebida para el Museo Helga de Alvear y basada en su primera colaboración con la Galería en 2003. «Quiero transmitir toda mi línea de pensamiento desarrollada durante muchos años, qué piensa el autor, no son piezas autobiográficas, no son autorreferenciales sino que hablo del mundo en el que he vivido en cada momento», señaló el autor dando cuénta de cómo va a ser este programa. Noticia relacionada Recreaciones, visitas guiadas y talleres: toda la programación del Día de los Museos en Extremadura Helga de Alvear y Santiago Sierra mantuvieron una larga relación profesional que se concreta en las 28 obras con las que cuenta el artista en su colección. Llevaron a cabo juntos ocho exposiciones y participaron conjuntamente en ferias de arte de renombre nacional e internacional. Por ello Sierra ha donado definitivamente todo su archivo compuesto por carteles, negativos fotográfico, 'flyers' y otra documentación al museo cacereño, como explicó su directora, Sandra Guimaraes. 'Bandera Negra' es una de las obras que dan nombre a esta exposición. A través de fotografías se documenta el proceso y la instalación de la bandera de cada polo, separadas por dos grandes fotografías de cada bandera en su ubicación definitiva, en una lectura del espacio geográfico eurocéntrico que marca ya las relaciones de poder entre norte y sur. '2068 dientes' sitúa su objetivo en los migrantes llegados a la ciudad mexicana de Tijuana venidas de América del Sur, Centroamérica y Caribe. En 'El Maelström. Serrekunda, Gambia' denuncia las declaraciones del alto representante de la Unión Europea para Asuntos exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell: «Europa es un jardín. Hemos construido un jardín, el resto del mundo, la mayor parte del resto del mundo es una jungla y la jungla podría invadir el jardín». El artista interpreta estas palabras como una metáfora colonialista.

