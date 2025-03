Helga de Alvear: «Yo me iré pronto con Viñuela, pero el museo tiene que durar siempre»

El Museo Helga de Alvear, rindió este sábado un homenaje a José María Viñuela, el extremeño nacido en Ibahernando (Cáceres) que murió el pasado ... 10 de junio a los 78 años, el hombre que logró que Cáceres esté en los destinos de los amantes del arte contemporáneo de todo el mundo.

Al homenaje vino el actual presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que en su intervención señaló que el Museo es una realidad, «gracias a un triángulo mágico formado por Helga de Alvear, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José María Viñuela». Fue interesante escuchar a Rodríguez Ibarra, que confesó que Viñuela fue clave a la hora de confiar en la galerista alemana. Dijo que Viñuela llevó a Helga de Alvear a su despacho de presidente de la Junta, y que ella le comentó que tenía un proyecto que habían desechado otras ciudades, pero que si la Junta hacía un museo ella donaba sus obras. Ibarra confesó que no sabía si las obras que tenía la galerista eran importantes, «pero miré para José María Viñuela y me hizo un gesto que me hizo confiar en ella».

Cuando se terminó el acto, a las dos de la tarde, se descubrieron las letras que dan el nombre de José María Viñuela al auditorio del Museo. Helga de Alvear, unas veces con ayuda y otras sin ella, pasó por la gran cantidad de gente que se agolpaba, para posar para los fotógrafos debajo de las letras de su amigo Viñuela. Soprendió entonces que la galerista nacida en 1936 dijera a todos: «Pronto me iré con él. Y Vosotros tenéis que cuidar de esto. Este Museo va a estar siempre. Mis hijas se quejan de que estoy gastando su dinero; pero aún es mi dinero. Yo esto lo he hecho porque me ha dado la gana».

Unos minutos antes Helga de Alvear había terminado el acto con unas palabras que hicieron reír al público. Miando hacía arriba dijo: «Hace cuatro meses que te has ido. ¿Que habrás liado ahí arriba, peleando con unos y con otros?», e hizo que sonara para él su música preferida: La Novena Sinfonía de Beethoven.

Vara, Ibarra y Monago

Además de Fernandez Vara y Rodríguez Ibarra, entre los asistentes estaba el expresidente de la Junta del PP José Antonio Monago y tres mujeres que habían sido consejeras de Cultura de la Junta. En el acto intervino el arquitecto del Museo, Emilio Tuñón, que dijo que Viñuela había estado desde el primer momento en el proyecto del edificio. «Era como un hermano mayor, con el que podías hablar de todo». También alabó la figura del extremeño el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; y el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, que comentó que no discutía con nadie, «bueno -puntualizó- con nadie salvo con Helga de Alvear por el cariño que se tenían»

José María Viñuela tuvo cinco hermanos, hablando de él José Luis, «era muy inquieto, muy hábil, muy cariñoso y muy disperso, se perdía muchísimo», dijo del amigo y hermano con el que de pequeño compartió habitación y ropa.

Los dueños de Atrio, con los que tenía una gran amistad, también hablaron. Toño Pérez se emocionó y pidió ayuda a José Polo. Los dos destacaron que él hacía que las personas que estaban a su alrededor cambiaran para bien, «él nos dijo una vez que las cosas más importantes de la vida no tienen que ver con el dinero», recordó José Polo.

Fue bastante entrañable el homenaje a José María Viñuela, cuya vida alguien puede resumir diciendo que fue el comisario de numerosas exposiciones y patrono de la Fundación Helga de Alvear. Un arquitecto formado en España y Alemania, que en 1978 fue nombrado jefe de exposiciones y museografía en el Museo Municipal de Madrid, y en 1980 ocupó el cargo de asesor artístico del Banco de España. En 1983 fue nombrado conservador patrimonial del Banco de España cargo que ejerció hasta su jubilación en 2015. Ocupando este cargo fue asesor de la remodelación de sucursales del Banco, y trabajó en la consolidación de la colección artística de la Institución con la adquisición de más de medio centenar de obras, entre ellas dos retratos de Francisco de Goya. Inició la Colección de Arte Contemporáneo del Banco de España, incorporando más de un millar de obras y 4.000 grabados calcográficos. Visto el homenaje que se le rindió eso son solo palabras, lo importante es lo que él daba.

En 2010, en una entrevista que el periodista Juan Domingo Fernández le hizo en el Diario HOY, Viñuela aseguraba que había que demostrar que en Cáceres, «en lugares como éste, alejado de los circuitos del arte, se pueden establecer entidades como la Fundación Helga de Alvear, importante no solo para la ciudad, sino también para la formación integral de todos». También aseguraba que se iba a tardar en valorar un centro como el Museo Helga de Alvear, «porque el arte de nuestro tiempo que se va a mover aquí es muy del momento y del entorno cultural global. Y se necesita un contacto con él, que es como el roce, que hace el cariño. Tienes que estar acostumbrado a verlo».

La última imagen del acto del homenaje era una hermosa foto de él y su amiga Helga cogidos del brazo atravesando el gran espacio blanco de su museo, la joya que han logrado hacer para Cáceres.