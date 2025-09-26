El Gobierno pagará por otra vía la ayuda para el descuento del bus que perdieron Cáceres y Badajoz El Ministerio elabora un real decreto para abonar a los ayuntamientos una subvención equivalente a las cantidades que habían dejado de ingresar

El Ayuntamiento de Cáceres va a recibir finalmente los cerca de 240.000 euros correspondientes a la subvención estatal al transporte público que había perdido este año por implantar los descuentos en el bus urbano fuera del plazo establecido en la convocatoria. El portavoz municipal, Ángel Orgaz, ha informado este viernes de que el jueves recibieron una notificación de Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre un real decreto ley que está ultimando el Gobierno para pagar las ayudas por la vía de una «subvención nominativa», equivalente al importe que ha dejado de percibir. El decreto incluye también a Badajoz, cuya subvención estatal perdida ascendía a unos 450.000 euros.

Hay que recordar que el pasado mes de junio la Subdirección General de Gestión del Transporte por Carretera y Ferrocarril comunicó a 14 ayuntamientos españoles, entre ellos los de Cáceres y Badajoz, que se quedaban sin las ayudas que habían solicitado para reducir a la mitad el precio de los abonos del transporte público urbano en el primer semestre del año. El gobierno iba a asumir el 30% de la rebaja y las administraciones locales el otro 20%.

El motivo de la denegación era que no se había respetado la fecha límite del 1 de febrero para empezar a aplicar los descuentos. El pleno de Cáceres los aprobó el 27 de ese mes y se empezaron a aplicar el 1 de marzo. El Ayuntamiento anunció entonces que asumiría con sus propios medios todo el importe de la rebaja en los abonos, pero que recurriría la decisión ministerial.

Una vez agotada la vía administrativa, el Consistorio cacereño tenía que decidir si recurría ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esa decisión se iba a tomar en la Junta de Gobierno de este viernes, pero el jueves llegó la notificación del real decreto elaborado para abonar la ayuda a los ayuntamientos que se habían quedado fuera mediante esa vía alternativa, de manera que Cáceres ha optado por no recurrir a los tribunales.

«Nos alegramos de que se vaya a rectificar lo que no se nos concedió, y que se reconozca que teníamos razón en nuestras argumentaciones contra una decisión injusta», ha afirmado Ángel Orgaz.

Ascensores

Por otra parte, la Junta de Gobierno local ha tenido conocimiento de la publicación de la aprobación inicial del estudio de detalle para el conjunto de edificios constituidos entre la avenida Héroes de Baler, calle Españoleto, Travesía de los Rosales y calle Fortuny para la mejora de la accesibilidad mediante la instalación de ascensores.

La implantación de estos elevadores se tramita a instancias de la comunidad de propietarios del edificio de la calle Héroes de Baler número 13, cuyo objetivo era la mejora de la accesibilidad mediante la incorporación de ascensores en dichas comunidades. «Es una tramitación administrativa que comienza con el sometimiento a información pública por el plazo de un mes», ha explicado Orgaz.

Además, se ha aprobado un gasto para la contratación menor de las obras de construcción de un pabellón de nichos en el cementerio de Rincón de Ballesteros, por importe de 43.184 euros. Esta obra permitirá dar solución a una demanda también que se ha presentado por parte de los vecinos de esta pedanía.

Presupuesto participativo

También se ha procedido a la incoación del presupuesto participativo para que en la próxima semana se proceda a la convocatoria de los Consejos de Distrito. «De esta manera comienza el proceso de participación ciudadana en el que los vecinos y vecinas de Cáceres y sus representantes vecinales podrán decidir el destino de un millón de euros del presupuesto municipal», ha explicado Orgaz, que ha avanzado que «la próxima semana casi con toda seguridad se celebrarán dichos consejos de distrito», recoge Europa Press.