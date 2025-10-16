Francisco Flores toma posesión como nuevo concejal de Vox en Cáceres

Francisco Flores Mancebo (Cáceres, 1970) ha tomado posesión este jueves como nuevo concejal de Vox en el Ayuntamiento cacereño en sustitucióñ de Raquel Mirat, ... que presentó su renuncia por motivos laborales. Flores ha jurado el cargo al inicio del pleno ordinario de octubre y ya ocupa su asiento junto al portavoz del grupo municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez.

Francisco Flores, que fue como número tres en la lista de Vox a las elecciones de 2023, es diplomado en Profesorado de Educación Básica desde 1993. Trabaja en la actualidad como maestro en un centro público en Arroyo de la Luz, donde imparte clases de religión. Coordina además grupos de trabajo relacionados con nuevas tecnologías y bibliotecas.

Su antecesora, Raquel Mirat, justificó su dimisión el pasado mes de julio por motivos de trabajo En concreto, expuso que había asumido recientemente nuevas responsabilidades en la empresa familiar en la que trabaja, dedicada al sector de la distribución de vinos y productos gourmet, y que no le resultaba posible compatibilizar su cargo público con sus nuevas tareas, que le requieren en la actualidad una mayor dedicación. Mirat precisó además que se marcha del Ayuntamiento, pero no de la formación.

«Seguiré vinculada al partido, sigo afiliada y activa en los grupos de trabajo, dispuesta a colaborar siempre que se me necesite. Esto no es un adiós, doy un paso al lado, pero sigo aquí al servicio del proyecto en el que creo y creo que es muy necesario», dijo la exedil.

Modificación del PGM

Por otra parte, en el pleno de este jueves se ha aprobado una modificación inicial del Plan General Municipal (PGM) para regular el suelo no urbanizable de Cáceres con potencial fotovoltaico. Además, se ha acordado solicitar a la Junta de Extremadura la cesión gratuita de la parte del carril bici y senda peatonal del Camino de los Carboneros que es necesaria para la conexiíon de Ronda Puente Vadillo con el campus universitario.

Del mismo modo, se ha dado el visto bueno a la modifición de la Agenda Urbana de Cáceres para alaborar la estrategia municipal que permitirá implantar la Inteligencia Artificial en los servicios del Ayuntamiento, y se ha ratificado la concesión de la Medalla de Cáceres de este año al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con motivo de su 235 aniversario, entre otros acuerdos.

Se están debatiendo además una moción presentada por Vox sobre la prevención de incendios forestales en el término municipal, y otras dos del PSOE y Unidas Podemos relativas a la mejora de las condiciones de vida de las personas mayores de la ciudad.