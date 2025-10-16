HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
Toma de posesión de Francisco Flores en el pleno de este jueves. HOY

Francisco Flores toma posesión como nuevo concejal de Vox en Cáceres

Es profesor de religión en Arroyo de la Luz y sustitute a Raquel Mirat, que dejó el cargo por motivos laborales

C. M.

Cáceres

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:21

Comenta

Francisco Flores Mancebo (Cáceres, 1970) ha tomado posesión este jueves como nuevo concejal de Vox en el Ayuntamiento cacereño en sustitucióñ de Raquel Mirat, ... que presentó su renuncia por motivos laborales. Flores ha jurado el cargo al inicio del pleno ordinario de octubre y ya ocupa su asiento junto al portavoz del grupo municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  3. 3 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  4. 4 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  5. 5 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  6. 6 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  7. 7 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  8. 8 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  9. 9 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  10. 10

    Una defensa pide que testifiquen cuatro funcionarios más de la Diputación de Badajoz en el juicio al hermano del presidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Francisco Flores toma posesión como nuevo concejal de Vox en Cáceres

Francisco Flores toma posesión como nuevo concejal de Vox en Cáceres