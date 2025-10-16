La oposición se une en Cáceres para impulsar un plan de envejecimiento activo y mejora de la atención a los mayores Las mociones presentadas por el PSOE y Unidas Podemos en el pleno municipal de este jueves salen adelante con el apoyo de Vox y la abstención del PP

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves, con los votos de PSOE, Unidas Podemos y Vox y la abstención del PP, la puesta en marcha de un primer Plan de Envejecimiento Activo Municipal para reforzar las políticas en materia de mayores, ampliar los espacios públicos dedicados al colectivo, así como mejorar su atención social, entre otras cuestiones.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos habían presentado sendas mociones en esta línea, que han sido debatidas de forma conjunta, aunque se han votado de forma individual. Ambas han obtenido 14 votos a favor con el apoyo unánime de los tres grupos de la oposición, mientras que el PP ha decidido abstenerse, recoge Europa Press.

En la moción del PSOE se propone un Plan Municipal de Envejecimiento Activo y Prevención de la Soledad No Deseada, ya que es un colectivo con muchas necesidades, según ha indicado la portavoz socialista, Belén Fernández, que ha incidido en la necesidad de que se elabore «una oferta amplia de actividades socioculturales, deportivas y formativas».

Fernández también ha reclamado un espacio intergeneracional de uso comunitario como es el edificio del mercado de la Dehesa de los Caballos, para el que ha pedido que se haga el proyecto de rehabilitación de este inmueble.

Campañas de sensibilización

La propuesta aprobada también promueve la realización de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para visibilizar la soledad de las personas mayores, fomentar la empatía y combatir el edadismo, «e involucrar a las personas mayores en el diseño, implementación y evaluación de estas políticas, para asegurar que se ajusten a sus necesidades reales», ha resaltado Fernández.

Este plan municipal pretende también trabajar en la accesibilidad, transporte urbano y la creación de entornos amigables, así como impulsar medidas de apoyo psicológico y tecnología para reducir la brecha tecnológica entre las personas mayores, y establecer una unidad municipal específica o una oficina de mayores, responsable de coordinar estas acciones entre los servicios municipales.

Finalmente, se instará a la Junta de Extremadura «a trabajar de manera conjunta para garantizar un sistema público de atención residencial ajustado al modelo de cuidados centrado en las personas, que dé respuestas a las necesidades de la población cacereña».

La portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, ha defendido la moción de su grupo que nace de las «quejas» de los mayores de la ciudad, un colectivo que aglutina a unas 20.000 personas que piden atención por parte del gobierno local.

Vivir mejor

López ha incidido en que «el envejecimiento activo no significa vivir más, sino vivir mejor», por lo que ha pedido un Plan de Envejecimiento Activo Municipal para los próximo años 2026-2023, que recoja medidas para reforzar las políticas públicas en materia de mayores. Aparte de ese plan se solicitan medidas a corto plazo para mejorar la utilización de los espacios destinados a las actividades de promoción sociocultural del colectivo.

Asimismo, se solicita el refuerzo del Programa de Promoción Social del Mayor y los programas contra la soledad no deseada «con un relevante incremento presupuestario» y que se aborde un aumento significativo de personal de plantilla y de recursos de programas temporales de empleo para actividades con las personas mayores.

Y por último, la propuesta de Unidas Podemos pide solicitar a la Junta de Extremadura un incremento de la financiación de estos programas, así como el abordaje de nuevas inversiones y equipamientos para el envejecimiento activo del colectivo de mayores de Cáceres. «Las dos mociones se complementan muy bien», ha dicho López en alusión a la propuesta de los socialistas.

La concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, ha defendido la política municipal dirigida a las personas mayores, que ha aumentado las actividades culturales y de ocio, así como programas de atención socio-sanitaria, según ha dicho. A nivel municipal, Solís ha afeado que en la anterior legislatura se redujo el presupuesto destinado a este colectivo, mientras que en 2024, el PP destinó 54.000 euros, y en 2025, un total de 91.000 euros.

Estreno del nuevo concejal de Vox

En el debate de estas dos mociones se ha estrenado el nuevo concejal de Vox, Francisco Flores, que ha tomado posesión de su cargo en sustitución de Raquel Mirat, tras la renuncia de esta por motivos personales y profesionales. Flores ha recordado que en la ciudad hay unas 18.900 personas mayores de 65 años, lo que supone un 20% de la población, por lo que ha defendido que se trata de un colectivo importante a los que hay que garantizarle una vida digna, y que se cumplan sus derechos sociales.

En este sentido, ha señalado que un plan de envejecimiento activo no debe ser solo un documento, sino una hoja de ruta con fechas concretas y dotado de forma presupuestaria «como mínimo», con 300.000 euros al año, para ser atendido de forma transversal con varias concejalías.

El debate de estas mociones ha derivado, por parte de la concejala 'popular' Encarna Solís, en una crítica a un artículo escrito por la concejala socialista Beatriz Cercas tras el homenaje a los matrimonios longevos de la ciudad, lo que ha provocado un rifirrafe sobre la manera de entender el feminismo en ambas bancadas.

Tras la intervención de Solís, la portavoz de Unidas Podemos le ha reprochado que se ha equivocado en el enfoque del debate, mientras que la portavoz socialista, Belén Fernández, ha calificado su intervención de «indigna», y le ha afeado que intente desviar la atención sobre el asunto principal, que es la atención de las necesidades de las personas mayores, que «no están cubiertas en la ciudad en estos momentos».

Moción sobre incendios

La que no ha salido adelante ha sido la moción presentada por el grupo municipal de Vox en la que pedía actualizar el plan municipal de prevención y actuación frente a incendios forestales, a consecuencia de los fuegos que han afectado el pasado verano al término municipal cacereño. La moción ha sido rechazada con los 23 votos en contra de PP, PSOE y Unidas Podemos, y solo ha conseguido el apoyo de los dos concejales de Vox.

El portavoz municipal de la formación, Eduardo Gutiérrez, ha recordado que los incendios que ha padecido Extremadura son fruto de la dejación de funciones de los responsables políticos, y ha defendido que la protección de la población exige contar con un plan de evacuación municipal en caso de riesgo de incendio forestal, «con rutas seguras, puntos de reunión, sistemas de aviso y protocolos para colectivos vulnerables».

Desde las filas del PP, el concejal Pedro Muriel ha defendido que la ciudad cuenta con un plan municipal de emergencia de incendios en vigor, y ha recordado que las competencias en esta materia son regionales, al tiempo que ha defendido que la Junta de Extremadura ha destinado 111 millones de euros a la prevención y la extinción de incendios, lo que supone un crecimiento del 37%.

El concejal del PSOE David Holguín ha señalado que la moción «no se sostiene ni técnica ni políticamente» porque no es una competencia municipal. En parecidos términos se ha pronunciado el concejal de Unidas Podemos Álvaro Jaén, cuyo grupo también ha votado en contra.