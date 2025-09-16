HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Flores, en una foto reciente tomada en el Paseo de Cánovas de Cáceres. HOY

Francisco Flores será el nuevo concejal de Vox en sustitución de Raquel Mirat en el Ayuntamiento de Cáceres

El cacereño, maestro de profesión, confirma a su partido que asumirá el puesto que deja vacante la número dos, quien presentará formalmente su renuncia al acta en el pleno de este jueves

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:59

Francisco Flores Mancebo (Cáceres, 1970) será el nuevo concejal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres en sustitución de Raquel Mirat. El número ... tres de la lista con la que la formación de Santiago Abascal concurrió a las últimas elecciones municipales ha confirmado a su partido que asumirá el puesto vacante y que tomará posesión como nuevo edil, según ha podido saber este diario. Maestro de profesión, Flores es además vicepresidente de Vox en la provincia de Cáceres y responsable de organización territorial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2

    La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  4. 4 Una vaca suelta en la autovía A-66 provoca largas retenciones
  5. 5 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  6. 6 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño
  7. 7 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  8. 8 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz: estos son los desvíos alternativos esta semana
  9. 9 Detienen a un agresor sexual reincidente por atacar a una mujer en Cáceres
  10. 10 Extremadura registra su primer muerto este año por fiebre del Nilo Occidental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Francisco Flores será el nuevo concejal de Vox en sustitución de Raquel Mirat en el Ayuntamiento de Cáceres

Francisco Flores será el nuevo concejal de Vox en sustitución de Raquel Mirat en el Ayuntamiento de Cáceres