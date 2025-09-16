Francisco Flores será el nuevo concejal de Vox en sustitución de Raquel Mirat en el Ayuntamiento de Cáceres

Francisco Flores Mancebo (Cáceres, 1970) será el nuevo concejal de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres en sustitución de Raquel Mirat. El número ... tres de la lista con la que la formación de Santiago Abascal concurrió a las últimas elecciones municipales ha confirmado a su partido que asumirá el puesto vacante y que tomará posesión como nuevo edil, según ha podido saber este diario. Maestro de profesión, Flores es además vicepresidente de Vox en la provincia de Cáceres y responsable de organización territorial.

Está previsto que Mirat, que iba en la lista como número dos, presente su renuncia formal en el pleno ordinario de este jueves, día 18. Anunció su salida por sorpresa en la sesión celebrada el pasado 30 de julio. Vox recordó entonces que el siguiente en la lista es Francisco Flores, aunque no garantizaba en ese momento su incorporación al Ayuntamiento.

«El partido hablará con él», dijo Eduardo Gutiérrez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, en relación al número tres. «Si está en disposición, pues sería quien ocupase el lugar. En el caso de que hubiera algún inconveniente, se seguiría con el cuarto, quinto...», añadió.

Ampliar Raquel Mirat, junto a Eduardo Gutiérrez, en el pleno del mes de julio tras hacer pública su dimisión. HOY

Finalmente será Flores quien ocupe junto a Gutiérrez uno de los dos sillones del salón de plenos reservados a esta formación. Es diplomado en Profesorado de Educación Básica desde 1993. Trabaja en la actualidad como maestro en un centro público en Arroyo de la Luz, donde imparte clases de Religión. Coordina además grupos de trabajo relacionados con nuevas tecnologías y bibliotecas.

A partir del pleno de esta semana, una vez que se formalice ante la corporación municipal la renuncia de Mirat, se iniciarán los trámites burocráticos para que en la siguiente sesión plenaria sea nombrado como edil Francisco Flores.

Hay que recordar que Raquel Mirat justificó su dimisión por motivos laborales. En concreto, expuso que había asumido recientemente nuevas responsabilidades en la empresa familiar en la que trabaja, dedicada al sector de la distribución de vinos y productos gourmet, y que no le resultaba posible compatibilizar su cargo público con sus nuevas tareas, que le requieren en la actualidad una mayor dedicación. Mirat precisó además que se marcha del Ayuntamiento, pero no de la formación.

«Seguiré vinculada al partido, sigo afiliada y activa en los grupos de trabajo, dispuesta a colaborar siempre que se me necesite. Esto no es un adiós, doy un paso al lado, pero sigo aquí al servicio del proyecto en el que creo y creo que es muy necesario», dijo durante su intervención.