Ferran Adrià saborea Atrio antes de compartir su talento con los hosteleros extremeños: comienza su curso culinario en Extremadura

Esta segunda semana de octubre, Ferran Adrià llega a Extremadura dispuesto a revolucionar la hostelería. El chef, uno de los chefs más influyentes y reconocidos a nivel mundial, se encuentra en nuestra región para impartir un curso intensivo y exclusivo a hosteleros que buscan dar un salto cualitativo en creatividad, sostenibilidad y eficiencia. Pero antes de empezar a compartir su talento, ha hecho una parada en uno de los restaurantes de mayor éxito de nuestra región: Atrio.

El espacio gastronómico liderado por Toño Pérez ha acogido al de L'Hospitalet de Llobregat para compartir confidencias y secretos culinarios entre fogones tres estrellas.

Organizado en colaboración con CaixaBank y la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (CETEX), este programa formativo promete ofrecer a los profesionales del sector herramientas clave para innovar y mejorar la gestión de sus negocios.

La formación se impartirá en la Escuela de Hostelería de Extremadura en Mérida desde hoy hasta el 8 de octubre, y está dirigida a hosteleros que buscan dar Un curso que es, para el director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, «la herramienta clave que necesitan muchos de nuestros hosteleros de la región para poder seguir siendo competitivos y atractivos en un entorno en el que la innovación y la creatividad pueden marcar la diferencia».

El programa formativo cuenta, además de con la participación de Ferran Adrià, con la de otros colaboradores de elBullifoundation como Ferran Centelles, Silvia Timón, Silvia Sánchez o Ernest Laporte.