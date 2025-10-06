HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ferran Adrià visita Atrio redes sociales

Ferran Adrià saborea Atrio antes de compartir su talento con los hosteleros extremeños: comienza su curso culinario en Extremadura

El chef catalán disfrutó de una comida en el tres estrellas Michelin, en Cáceres, antes de comenzar su esperado curso culinario en Extremadura

Irene Toribio

Irene Toribio

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:33

Comenta

Esta segunda semana de octubre, Ferran Adrià llega a Extremadura dispuesto a revolucionar la hostelería. El chef, uno de los chefs más influyentes y reconocidos a nivel mundial, se encuentra en nuestra región para impartir un curso intensivo y exclusivo a hosteleros que buscan dar un salto cualitativo en creatividad, sostenibilidad y eficiencia. Pero antes de empezar a compartir su talento, ha hecho una parada en uno de los restaurantes de mayor éxito de nuestra región: Atrio.

El espacio gastronómico liderado por Toño Pérez ha acogido al de L'Hospitalet de Llobregat para compartir confidencias y secretos culinarios entre fogones tres estrellas.

Ferran Adrià llega a Extremadura para revolucionar la hostelería

Organizado en colaboración con CaixaBank y la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (CETEX), este programa formativo promete ofrecer a los profesionales del sector herramientas clave para innovar y mejorar la gestión de sus negocios.

La formación se impartirá en la Escuela de Hostelería de Extremadura en Mérida desde hoy hasta el 8 de octubre, y está dirigida a hosteleros que buscan dar Un curso que es, para el director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, «la herramienta clave que necesitan muchos de nuestros hosteleros de la región para poder seguir siendo competitivos y atractivos en un entorno en el que la innovación y la creatividad pueden marcar la diferencia».

El programa formativo cuenta, además de con la participación de Ferran Adrià, con la de otros colaboradores de elBullifoundation como Ferran Centelles, Silvia Timón, Silvia Sánchez o Ernest Laporte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  2. 2

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  3. 3 Así será el funeral de Vara: en su ciudad natal, presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz y con la asistencia de Pedro Sánchez
  4. 4 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  5. 5 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  6. 6 Creer en Extremadura
  7. 7 «Soy Guillermo%u2026»
  8. 8 El hombre que renunció a atacarnos
  9. 9 Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente
  10. 10 Los Reyes recuerdan su «profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ferran Adrià saborea Atrio antes de compartir su talento con los hosteleros extremeños: comienza su curso culinario en Extremadura

Ferran Adrià saborea Atrio antes de compartir su talento con los hosteleros extremeños: comienza su curso culinario en Extremadura