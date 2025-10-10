Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont El enlace contará con la asistencia de Sofía Palazuelo, hermana del novio y futura duquesa de Alba consorte. La ceremonia religiosa se celebrará a las 14.00 horas en la parroquia de Santiago

Instalación del mobiliario en la plaza de Piñuelas, junto al Ayuntamiento, para la preboda de este viernes. En el círculo, Micaela Belmont y Fernando Palazuelo.

Es uno de esos enlaces que suelen aparecer en las revistas del papel cuché más sofisticadas. Fernando Palazuelo, promotor del Hilton Palacio de Godoy de Cáceres, se casa este sábado con su prometida, la actriz peruana Micaela Belmont, en su propio hotel. La ceremonia religiosa comenzará a las 14.00 horas en la parroquia de Santiago de la capital cacereña y, a continuación, tendrá lugar la comida en las instalaciones recién inauguradas del establecimiento de cinco estrellas. Hay 250 invitados.

Este viernes, a modo de recibimiento, la pareja festeja su preboda. Y lo hace en un enclave privilegiado: la plaza de Piñuelas, donde se encuentra el acceso ordinario del Ayuntamiento. Esta plazuela es, además, uno de los accesos a la ciudad amurallada y, debido a los desniveles de altura, hace las veces de balcón para divisar el Foro de los Balbos, la Torre de la Yerba y la Plaza Mayor. Esta preboda con vistas está servida por el restaurante Bouquet, que habitualmente pone su terraza en este rincón con encanto.

Operarios de la empresa cacereña especializada en decoración de bodas Omicron se han encargado durante esta mañana de colocar el mobiliario exterior, confeccionado en maderas naturales, rafias y cojines en tonos crudos. El Ayuntamiento ha dado autorización en junta de gobierno para la realización de este evento. El tránsito de peatones no quedará interrumpido.

Además de en los novios, los objetivos están puestos este sábado en Sofía Palazuelo, hermana de Fernando, actual duquesa de Huéscar y futura duquesa de Alba consorte al estar casada con Fernando Fitz-James Stuart y de Solís, heredero del título de duque de Alba. Reapareció en sociedad el pasado sábado en Sevilla, durante la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, tras dar a luz a su tercer hijo en septiembre.

Gran parte de los invitados se alojan en el Hilton, que cuenta con 73 habitaciones dobles. Desde aquí partirán este sábado a pie hasta la iglesia de Santiago, situada a escasos metros. Ambos edificios están situados en la misma plaza, que toma el nombre del templo religioso. Según ha podido saber este diario, otro grupo de invitados se queda en el NH Palacio de Oquendo, situado en la plaza de San Juan.

Los novios y la recepción previa en el palacio de Galiana de Toledo

Fernando Palazuelo es el mayor de cuatro hermanos. Ejerció, de hecho, como padrino en la boda de los duques de Húescar, que contrajeron matrimonio en el Palacio de Liria de Madrid en 2018. Es abogado de formación, aunque ha trabajado en Perú junto a su padre, Fernando Palazuelo, en la inversión y rehabilitación de edificios emblemáticos de Lima.

Aunque en España resulta casi una desconocida, la novia, Micaela Belmont, goza de popularidad en su país por sus diferentes papeles en cine y televisión. Debe gran parte de su fama a su papel en la serie 'Los Vílchez'. Procede de una familia vinculada a la política. Su madre, Diana Álvarez-Calderón, fue ministra de Cultura de Cultura en Perú de 2013 a 2016.

Desde Perú ha viajado un nutrido grupo de invitados para asistir al enlace de este sábado. Los novios les brindaron un almuerzo de bienvenida este jueves en Toledo, en un lugar muy vinculado a la familia de Fernando Palazuelo, en concreto a la de su madre, Sofía Barroso: el palacio de Galiana.

Con motivo de la boda, muchos de los invitados han requerido la presencia de esteticistas en los hoteles donde se alojan, por lo que el sector ha tenido una gran demanda para esta fecha.

