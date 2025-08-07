La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo Fernando Palazuelo, hermano de Sofía Palazuelo, se casará con Micaela Belmont el 11 de octubre en el Palacio de Godoy, Cáceres

Irene Toribio Jueves, 7 de agosto 2025, 10:01 Comenta Compartir

A menos de un mes de su apertura, el nuevo hotel Hilton del Palacio de Godoy ya no tiene habitaciones disponibles para la segunda semana de octubre. Y no es casualidad. Ese mismo sábado, 11 de octubre, el emblemático edificio renacentista del centro de Cáceres acogerá la boda VIP de Fernando Palazuelo (hermano mayor de Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar) con la actriz peruana Micaela Belmont, en un evento exclusivo que reunirá a destacadas figuras de la alta sociedad española y latinoamericana.

El enlace marcará prácticamente la apertura oficial de este cinco estrellas, impulsado por el propio Palazuelo como promotor y empresario inmobiliario. Por unas horas, Cáceres se convertirá en la capital del lujo, la historia y el glamour.

La ciudad extremeña se convierte así en el escenario del enlace más esperado del otoño, en un hotel que abrirá sus puertas el 1 de septiembre y que ya se perfila como uno de los nuevos iconos del lujo en la región.

El Palacio de Godoy, historia y lujo en el corazón de Cáceres

Construido en el siglo XVI, el Palacio de Godoy es un símbolo histórico de Cáceres que ahora renace como hotel cinco estrellas bajo la marca Hilton. Este emblemático edificio ha sido cuidadosamente restaurado combinando la elegancia renacentista con un toque de modernidad para ofrecer una experiencia única en pleno centro histórico de la ciudad.

Con 73 habitaciones y suites, el hotel Hilton del Palacio de Godoy evoca el viaje de ida y vuelta del conquistador con guiños en la estética y en su cocina. Una cocina que estará dirigida por el chef Antonio Manuel Céspedes Rodríguez, natural de la localidad pacense de Ahillones (Badajoz).

Fernando Palazuelo y Micaela Belmont: un enlace aristocrático que promete ser el evento del otoño

Fernando Palazuelo, licenciado en Derecho con especialización en Derecho Corporativo Internacional y máster en Hamburgo, es conocido tanto por su faceta empresarial como por su vinculación a la aristocracia española por ser el hermano mayor de la duquesa de Huéscar. Su carrera se ha centrado en la rehabilitación de edificios históricos para transformarlos en hoteles y espacios de lujo, un proyecto que ahora culmina con la apertura del Palacio de Godoy.

Su prometida, Micaela Belmont, es actriz y hija de Diana Álvarez Calderón, exministra de Cultura de Perú. Llevan juntos más de siete años y este 'sí, quiero' será el broche definitivo a su historia de amor.

La boda del próximo 11 de octubre no solo es una celebración privada, sino un acontecimiento social que atraerá a la alta sociedad. Con invitados de renombre y una organización cuidada al detalle, se espera que el Palacio de Godoy se convierta en el epicentro de una fiesta que combinará tradición y elegancia. Y el bloqueo total de las habitaciones del hotel durante esa semana confirma la magnitud del evento.

Temas

Bodas

Cáceres