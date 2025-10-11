Extremúsika vuelve a sonar en Cáceres con un cartel y un formato más pequeños La cita, que se extiende hasta el próximo domingo en el Recito Ferial, se estrenó con diez actuaciones, entre ellas Mago de Oz y Raule

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 11 de octubre 2025, 08:05

A eso de las siete de la tarde la legendaria banda Mago de Oz irrumpía este viernes en el escenario Sra. Cigüeña ante varios centenares de espectadores que disfrutaban de la jornada inaugural de Extremúsika, un festival que este año vuelve a sus orígenes en cuanto a fechas (retorna al puente del Pilar) aunque suprime uno de sus tres escenarios.

Son solo dos los que acogen diez actuaciones al día, un total de 30 conciertos, lo que supone aproximadamente la mitad de la propuesta de 2024. El recinto en donde se desarrolla la música se ha achicado considerablemente, con una novedad muy llamativa: el escenario Don Porky está a cubierto. Se trata del mismo espacio, una carpa que acogerá otras citas que se desarrollarán este otoño como Horteralia.

La cita, que ofrece un menú de rock, pop y hip-hop dura tres días (arrancó el viernes) y se extiende hasta mañana domingo, la previa al festivo que el algunas comunidades autónomas como Extremadura se pasa al lunes, aunque no en Madrid, que es la comunidad que mueve a más personas en este tipo de citas festivas.

Pese a que Extremúsika parece haberse contraído el ambiente este viernes era animado. Hacia las ocho de la tarde empezaba a entrar mucha gente por los tornos. El cartel logra atraer a personas de distintas edades. El escenario Don Porky estaba lleno de adolescentes y veinteañeros a la espera de que empezara el concierto de Al Safir, un rapero innovador que se ha consolidado como una figura del rap underground. Allí Clara Muriel, de 20 años, contaba que este artista es de los que atrae a un número mayor de gente joven. Del cartel, comparado con otros años, dice, «esperaba más», pero trataba de disfrutar y de aprovechar lo bueno. A su lado un grupo de chicos de entre 19 y 21 años tildaban la cita de «mejorable», aunque valoraban la presencia de Al Safir y también de Morad. Los más mayores también hacían sus aportaciones. Yoli y Víctor tienen 44 y 40 años. «Nosotros somos rockeros y el cartel tira cada vez más a la música moderna», señalaban, a falta de rock. «La esencia del Extremúsika se está perdiendo un poco». Toni y Belén, de 53 y 48 años se fijaban en que el recinto es más pequeño. A ellos les gusta lo más transgresor, pero que van con la mente abierta.

La organización no da información sobre las entrada vendidas por ahora. Quedan entradas y bonos disponibles.

El espacio para acampada y las barras completan el recinto de Extremúsika, en donde se pueden adquirir bebidas y comida, también hay puestos merchandising y banderas. Al validar la entrada o el abono se entrega una pulsera que se puede recargar con efectivo o con tarjeta, con diferentes cantidades que se canjean en la propia barra. Si sobra alguna cantidad de dinero se puede recuperar vía web, pero con un recargo de dos euros.

La cita musical tiene previstos para hoy un total de 10 conciertos. El primer concierto arranca a las 17.15 en el escenario Sra. Cigüeña con Tribade, una banda de hip hop española. Le seguirá la ya veterana formación Canteca de Macao, que empezó su trayectoria en 2003 y que ha consolidado una interesante trayectoria a base de flamenco, reggae y ska. El grupo de rapcore político Riot Propaganda llegará ya por la noche a ese escenario. Le seguirá el rapero Cruz Cafuné y el cantante pop Cyrik Kamer. En el Don Porki abre brecha con rap Faenna. Más tarde actuará el grupo de fusión flamenco y pop Salistre. Los Aslándticos aportarán su dosis de pop, rock y música latina. Ya de madrugada Ill Pekeño & Ergo Pro con rap y La Regadera, una formación de ska, reagge y pop pondrán el broche a esta jornada, la penúltima de Extremúsisika2025.

