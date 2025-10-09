HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 9 de octubre, en Extremadura?
Raule en una imagen distribuida por la organización. HOY

Raule

Músico
«En el Extremúsika de Cáceres vamos a tocar los temas más cañeros para aprovechar más el tiempo»

El intérprete, que fusiona flamenco con pop y funk es uno de los platos fuertes de la jornada inaugural de este viernes

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:30

Comenta

Es uno de los platos fuertes de la jornada inaugural del festival Extremúsika. Se trata de Raule (Raúl Rubiales, Jerez de la Frontera, 1984), que se sube al escenario Don Porky este viernes a las 22,30 para descargar un estilo que fusiona flamenco, pop y funk, el coctel que adereza su último disco, 'Dopamina'. Dice que venir a Extremadura es siempre un gran plan y que de Extremúsika solo ha escuchado hablar bien, así que está deseando que llegue el momento de encontrarse con su público. Solo pide que no llueve, y según la Aemet no va a hacerlo.

-¿Cómo va a ser su concierto?

­-Como tenemos el tiempo limitado al ser un festival vamos a elegir los temas más cañeros, más ultrafuertes que tengamos para que pasemos una noche increíble.

-¿Su estilo está hecho de muchos estilos, pero cómo lo define usted?

-Como andaluz, no le pondría otra etiqueta, toco un montón de palos, pero si me escuchas hablar sabes que es andaluz.

-Al decir Andalucía o andaluz se nos puede venir algún tópico típico a la cabeza. ¿Cuál es la Andalucía que representa usted?

-Me refiero a que yo puedo cantar reaggeton u otros estilos, pero por mucha música que haga mi voz siempre va a sonar andaluza. Hoy soy popero, mañana soy funkero y al siguiente soy flamenco, pero lo que siempre es voy a ser andaluz, que es lo único que no podría cambiar.

-¿Reivindica también su tierra de esa forma?

-Sí, en Andalucía hay una riqueza tanto cultural como gastronómica que nos podríamos pegar dos años diciendo cosas. Pero también hay muchos sitios que me encantan como Galicia, Jaén o Badajoz, por diferentes motivos.

«Me arrepiento de los años que pasé en Radio Macandé porque fueron perdidos, salí en cuanto pude»

-¿En qué momento se dio cuenta de que la música era lo suyo?

-Pues me di cuenta con cinco o seis años que Cola Cao me regaló como un teclado de música, aparte de que en mi casa siempre estaba la música puesta. Con ese pianillo empecé a indagar. Luego me regalaron un cajón de percusión y ya sabía yo que quería estar en la música. La vida me ha dado la oportunidad de llegar a donde estoy llegando.

-Usted estaba en Radio Macandé y un momento dado deja esa formación. ¿No le pesa esa decisión?

-Me arrepiento de los años que eché ahí porque fueron años perdidos, pero también fueron años de enseñanza. Estuve para llenar la nevera de mi casa y después me costó caro, pero en el momento que pude salir salí para fuera e hice lo que yo quería.

-Va a cumplir 41 años, es un millenial. Como generación han enfrentado varias crisis. ¿También han sufrido especialmente los millenial que se dedican a la música?

-Hemos vivido muchos cambios con la digitalización y hay gente que no lo ha sabido aceptar, pero todo evoluciona muy rápido, la tecnología nos engulle. Ahora consumimos muy rápido, lanzamos una canción que solo sacarla cuesta un dineral y se escucha dos veces.

-¿Cuál es la edad de su público?

-Mi público tiene desde los 19 hasta los 59 años, creo que vi el otro día en Spotify. Tengo también nenes muy pequeños que me escuchan con sus padres y son unos fanáticos. Yo no hago música para ellos, la hago para gente de entre diez años menos y diez años más que yo, pero me encanta que les guste a los niños.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  2. 2

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  3. 3 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  4. 4 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  5. 5 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  6. 6

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  7. 7

    La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera
  8. 8 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  9. 9

    Más de 250 trabajadores piden a la Junta en el juzgado que les abone su indemnización por cese
  10. 10 Herido grave un hombre al volcar un camión cuando realizaba maniobras de descarga cerca de Talavera la Real

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «En el Extremúsika de Cáceres vamos a tocar los temas más cañeros para aprovechar más el tiempo»

«En el Extremúsika de Cáceres vamos a tocar los temas más cañeros para aprovechar más el tiempo»