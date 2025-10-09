«En el Extremúsika de Cáceres vamos a tocar los temas más cañeros para aprovechar más el tiempo»

Cáceres Jueves, 9 de octubre 2025

Es uno de los platos fuertes de la jornada inaugural del festival Extremúsika. Se trata de Raule (Raúl Rubiales, Jerez de la Frontera, 1984), que se sube al escenario Don Porky este viernes a las 22,30 para descargar un estilo que fusiona flamenco, pop y funk, el coctel que adereza su último disco, 'Dopamina'. Dice que venir a Extremadura es siempre un gran plan y que de Extremúsika solo ha escuchado hablar bien, así que está deseando que llegue el momento de encontrarse con su público. Solo pide que no llueve, y según la Aemet no va a hacerlo.

-¿Cómo va a ser su concierto?

­-Como tenemos el tiempo limitado al ser un festival vamos a elegir los temas más cañeros, más ultrafuertes que tengamos para que pasemos una noche increíble.

-¿Su estilo está hecho de muchos estilos, pero cómo lo define usted?

-Como andaluz, no le pondría otra etiqueta, toco un montón de palos, pero si me escuchas hablar sabes que es andaluz.

-Al decir Andalucía o andaluz se nos puede venir algún tópico típico a la cabeza. ¿Cuál es la Andalucía que representa usted?

-Me refiero a que yo puedo cantar reaggeton u otros estilos, pero por mucha música que haga mi voz siempre va a sonar andaluza. Hoy soy popero, mañana soy funkero y al siguiente soy flamenco, pero lo que siempre es voy a ser andaluz, que es lo único que no podría cambiar.

-¿Reivindica también su tierra de esa forma?

-Sí, en Andalucía hay una riqueza tanto cultural como gastronómica que nos podríamos pegar dos años diciendo cosas. Pero también hay muchos sitios que me encantan como Galicia, Jaén o Badajoz, por diferentes motivos.

«Me arrepiento de los años que pasé en Radio Macandé porque fueron perdidos, salí en cuanto pude»

-¿En qué momento se dio cuenta de que la música era lo suyo?

-Pues me di cuenta con cinco o seis años que Cola Cao me regaló como un teclado de música, aparte de que en mi casa siempre estaba la música puesta. Con ese pianillo empecé a indagar. Luego me regalaron un cajón de percusión y ya sabía yo que quería estar en la música. La vida me ha dado la oportunidad de llegar a donde estoy llegando.

-Usted estaba en Radio Macandé y un momento dado deja esa formación. ¿No le pesa esa decisión?

-Me arrepiento de los años que eché ahí porque fueron años perdidos, pero también fueron años de enseñanza. Estuve para llenar la nevera de mi casa y después me costó caro, pero en el momento que pude salir salí para fuera e hice lo que yo quería.

-Va a cumplir 41 años, es un millenial. Como generación han enfrentado varias crisis. ¿También han sufrido especialmente los millenial que se dedican a la música?

-Hemos vivido muchos cambios con la digitalización y hay gente que no lo ha sabido aceptar, pero todo evoluciona muy rápido, la tecnología nos engulle. Ahora consumimos muy rápido, lanzamos una canción que solo sacarla cuesta un dineral y se escucha dos veces.

-¿Cuál es la edad de su público?

-Mi público tiene desde los 19 hasta los 59 años, creo que vi el otro día en Spotify. Tengo también nenes muy pequeños que me escuchan con sus padres y son unos fanáticos. Yo no hago música para ellos, la hago para gente de entre diez años menos y diez años más que yo, pero me encanta que les guste a los niños.