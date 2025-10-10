Extremúsika comienza este viernes en el Hípico de Cáceres con 10 conciertos en la primera jornada El Ayuntamiento habilita un servicio de autobuses desde la avenida de Alemania a partir de las cinco y media de la tarde hasta primera hora de la mañana del día siguiente

El festival Extremúsika comienza este viernes en el Recinto Hípico de Cáceres con una jornada en la que se podrá disfrutar de 10 conciertos . En el Escenario Sra. Cigüeña, la programación arrancará a las 17:15 horas con Cream Mami, seguida de Mägo de Oz a las 19:00, Soziedad Alkoholika a las 21:15, Miguel Campello a las 23:45 y Bellotaris Fallecidos a las 02:00.

Mientras tanto, en el Escenario Don Porky, las actuaciones comenzarán a las 18:00 con Morochos, continuarán con Al Safir a las 20:15 , Raule a las 22:30, Hard GZ a la 01:00, y cerrará la noche Paranoyd Showcase a las 03:00.

El sábado, en el Escenario Sra. Cigüeña, la música comenzará a las 17:15 con Tribade, seguida de Canteca de Macao a las 19:00, Riot Propaganda a las 21:15, Cruz Cafuné a las 23:30 y Cyril Kamer a las 02:00h.

Por su parte, en el Escenario Don Porky, abrirá la tarde Faenna a las 18:00, continuando con Salistre a las 20:0, Aslándticos a las 22:30, ILL Pekeño & Ergo Pro a las 00:45 y por último La Regadera a las 03:00 h.

El domingo, jornada de cierre, en el Escenario Sra. Cigüeña, la jornada arrancará a las 17:15 con Cecilia Zango, seguida de Antony Z a las 18:45, Boikot a las 20:30, Morad a las 22:45 y Los Estanques y El Canijo de Jerez a la 01:00.

Mientras tanto, en el Escenario Don Porky, se podrá disfrutar de Black Trick a las 18:00, Chema Rivas a las 19:30, J Abecia a las 21:45, Huecco a las 00:0, Gea a las 02:15 y Juandy Power a las 03:15.

Autobuses

El Ayuntamiento de Cáceres va a habilitar un servicio extraordinario de autobuses urbanos que circularán desde el mañana hasta el domingo, con salida desde el parque José María Saponi, en la avenida de Alemania.

Se han puesto a disposición 10 autobuses articulados, si bien se realizará seguimiento del servicio por si fuera preciso ajustar los horarios a la demanda final, según ha explicado el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel.

El viernes circularán tres autobuses articulados desde las 17:30 hasta aproximadamente las 6:30 horas de la madrugada; el sábado se dispondrá de seis autobuses a partir de las 17:30 horas y hasta aproximadamente las 7:00 horas; y el domingo habrá otros seis vehículos en el mismo horario que el sábado.

