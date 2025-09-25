HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El consejero delegado de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez.

La empresa de la mina de Cáceres presenta la información extra requerida por la Junta

Infinity Metals defiende la validez de las pruebas metalúrgicas realizadas fuera de España y confía en el desbloqueo del proceso administrativo

Claudio Mateos

Claudio Mateos

Cáceres

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:28

La empresa que promueve la mina y planta de procesado de litio de Valdeflores, en Cáceres, va a presentar esta semana la información adicional ... sobre el proyecto que le requirió la Junta de Extremadura el pasado mes de enero. Desde entonces se encuentra paralizado el procedimiento administrativo abierto en junio de 2024 para obtener el permiso de explotación directa, el denominado pase a concesión.

