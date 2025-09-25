La empresa de la mina de Cáceres presenta la información extra requerida por la Junta

La empresa que promueve la mina y planta de procesado de litio de Valdeflores, en Cáceres, va a presentar esta semana la información adicional ... sobre el proyecto que le requirió la Junta de Extremadura el pasado mes de enero. Desde entonces se encuentra paralizado el procedimiento administrativo abierto en junio de 2024 para obtener el permiso de explotación directa, el denominado pase a concesión.

Infinity Metals (antes Infinity Lithium) ya admitió en julio de este año que no le iba a ser posible realizar a tiempo las pruebas metalúrgicas sobre el proceso de transformación del litio que la Junta le ha pedido replicar en un laboratorio español homologado. Por lo tanto, su estrategia se va a basar en defender la validez legal de las que se realizaron en su momento fuera de España, ya que son fundamentales para justificar la viabilidad técnica del proyecto.

Así lo ha indicado a HOY Ramón Jiménez, consejero delegado de Extremadura New Energies (ENE), la filial bajo la que opera en España Infinity Metals, quien señala que en la amplia documentación que van a presentar en las próximas horas sí se da respuesta al resto de cuestiones planteadas en enero por la Junta, y se detallan los motivos por los que la empresa entiende que las pruebas realizadas en laboratorios de Alemania y Australia deben considerarse válidas.

Alternativas

«Los técnicos de la Junta estudiarán lo que vamos a presentar y confiamos en que todas las dudas queden resueltas y podamos seguir adelante con el procedimiento», afirma Ramón Jiménez. En caso contrario, asegura que han estado trabajando en «vías alternativas», de las que por el momento prefiere no informar.

En su requerimiento de principios de año, la Junta otorgó a la empresa un plazo de seis meses, prorrogable por otros tres, para completar la documentación vinculada a la solicitud de explotación directa registrada en junio de 2024. Los técnicos autonómicos revisaron el expediente y lo calificaron de «insuficiente y, en algunos casos, incompleto».

Entre las exigencias de información adicional figuraban la repetición en laboratorios certificados en España de todas las pruebas metalúrgicas sobre el procesado de hidróxido de litio, la actualización de los datos financieros del proyecto, su viabilidad económica e información sobre los cambios en el consejo de administración de la compañía matriz, que entonces aún se llamaba Infinity Lithium. El gobierno regional especificó además que las nuevas pruebas debían garantizar la «cadena de custodia» de las muestras dentro del país, como marca la Ley de Minas, y rechazó las realizados en Australia y Alemania.

La obligación de presentar esta documentación llevó a Infinity Lithium a renunciar a finales de enero a los 18,8 millones de euros recibidos del Perte VEC II. La compañía alegó la imposibilidad de cumplir los plazos de inversión exigidos, que expiran en noviembre de 2028. La devolución de las ayudas supuso una penalización cercana al millón de euros en intereses.

El pasado junio la Junta comunicó a la empresa la concesión de una prórroga de tres meses. El director general de Extremadura New Energies aseguró entonces a HOY que ya se había recopilado buena parte de la información solicitada y que sería será remitida en septiembre al Ejecutivo regional, como ahora se confirma.

Técnica de procesado

La compañía sostiene que su nuevo sistema de procesado permitirá aprovechar hasta el 90% del litio extraído, frente al 50% aproximado que ofrecen las técnicas actuales. Este procedimiento, en trámite de patente bajo el nombre Li-Stream RPKTM y desarrollado por la filial Infinity Green Tech, supondría, según la empresa, «una mejora tanto de los aspectos medioambientales, como de los de producción y, potencialmente, de los costes del proyecto».

El sistema constituye la base de la justificación técnica de la mina presentada en junio de 2024. Sin embargo, la Junta exige que los resultados sean replicados en laboratorios españoles certificados con plena trazabilidad de las muestras. Según Infinity Lithium, en España no existen actualmente instalaciones con la tecnología y la formación necesarias para realizar estos ensayos. La empresa asegura estar trabajando para solventar esta carencia, aunque desde el principio ha tenido claro que no podría hacerlo antes de la fecha límite fijada por el Ejecutivo autonómico.