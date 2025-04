La Junta reclama a la empresa de la mina de litio de Cáceres más información sobre el proyecto

C. Mateos

La Junta de Extremadura ha reclamado a la empresa que promueve la mina y planta de procesado de litio de Valdeflores que aporte ... más datos sobre el proyecto para completar la documentación registrada el pasado mes de junio en su solicitud de explotación directa del yacimiento. En concreto, el ejecutivo regional ha informado este viernes de que ha enviado un requerimiento «solicitando más información para garantizar la salud pública, la protección medioambiental y solvencia económica del proyecto».

La Junta afirma que este requerimiento «se hace para mejorar el proyecto de explotación, para pedir el proyecto de la planta de beneficio y de las infraestructuras necesarias de gas y electricidad, el estudio de impacto ambiental y el plan de financiación junto con la solvencia económica y técnica de la empresa».

Según señala la administración autonómica, la documentación aportada por la empresa ha sido revisada en los últimos meses por los técnicos y estos «han determinado que es insuficiente y, en algunos casos, incompleta, por lo que se le ha pedido a la empresa que complete la información para hacer una evaluación con todas las garantías».

Detalla además que este requerimiento se ha enviado a la empresa a finales de diciembre y «se refiere a todos los apartados del proyecto». La promotora tiene ahora un plazo máximo de seis meses para aportar toda la documentación requerida.

Evaluación de la empresa

Extremadura New Energies (ENE), la filial de Infinity Lithium que gestiona el proyecto minero, confirmó este viernes haber recibido esa «solicitud de información» por parte de la Junta, si bien dijo que aún tiene que evaluarla «para conocer su alcance concreto», y que «a partir de ahí se trabajará para aportar todo lo necesario para que el proyecto siga avanzando».

ENE dijo que desconoce el contenido detallado del requerimiento, ya que «dadas las fechas todavía no se ha abierto ni analizado, así que la empresa todavía no sabe lo que pone». Señala, no obstante, que la solicitud de ampliar información por parte de las administraciones es habitual en proyectos tan complejos como la mina de litio de Valdeflores. «Somos conscientes, y lo habíamos dicho, de que es un proyecto de enorme complejidad técnica, desconocida hasta ahora en la comunidad autónoma, y que eso va a suponer muchas dudas y consultas técnicas durante todo el proceso», advierte la empresa.

ENE registró el pasado mes de junio en la Junta los proyectos completos tanto de la mina como de la planta de procesado, el estudio de impacto ambiental y el proyecto de restauración. Todo eso es lo que están analizando los técnicos autonómicos y sobre lo que se piden más datos, sin que de momento haya salido aún a información pública.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos ha dicho en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press que le parece «bien» que se requiera más documentación para conocer todos los pormenores del proyecto minero, y que las administraciones «van a estar muy vigilantes».