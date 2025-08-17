HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una presentación del proyecto de la mina de litio de Cáceres en una imagen de archivo. HOY

La empresa de la mina de Cáceres descarta uno de sus recursos de oro y cambia de nombre

Infinity Lithium pasa a denominarse Infinity Metals, y se centrará en su proyecto de Cáceres y una mina en Australia

C. M.

Cáceres

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:28

La empresa promotora de la mina y planta de procesado de litio en Cáceres ha renunciado a ejercer la opción de compra de derechos que tenía sobre unos yacimientos de oro, plata, cobre y molibdeno en una zona minera de Australia. Además, ha notificado a la bolsa de valores de ese país su cambio de nombre, y pasa de llamarse Infinity Lithium a Infinity Metals.

El cambio oficial de denominación responde a la diversificación que persigue la compañía en sus actividades mineras, que hasta hace unos meses era tan solo el yacimiento de litio de Valdefores en Cáceres, pero que busca extenderse también a otras materias primas.

De hecho, aunque la empresa ha renunciado a los derechos mencionados anteriormente, mantiene un proyecto de oro y plata en otro yacimiento australiano, en el que va a iniciar los preparativos para la perforación mientras evalúa «otras oportunidades estratégicas», según indica en un comunicado.

El objetivo por lo tanto de la ya denominada Infinity Metals es no depender para su negocio solo de la evolución del proyecto de litio de Valdeflores, que sigue estancado a la espera de que la empresa presente ante la Junta de Extremadura la nueva información requerida para seguir adelante con el procedimiento administrativo.

Viabilidad técnica

Hay que recordar que la solicitud de explotación directa (pase a concesión) registrada por Infinity en junio de 2024 se encuentra en pausa desde que, a principios de este año, el Gobierno regional le pidió más datos sobre varios aspectos del proyecto que no estaban claros, y también que repitiera en un laboratorio español certificado las pruebas metalúrgicas sobre el procesado de hidróxido de litio en las que basa la viabilidad técnica del proyecto.

Ese requerimiento llevó a Infinity a devolver al Gobierno de España los 18,8 millones de euros que había recibido de Perte Vec II, ante la imposibilidad de gastar el dinero antes de noviembre de 2028.

Desde entonces la empresa está buscando el modo de cumplir con la petición de la Junta, aunque ya ha advertido de que le resultará inviable llegar a tiempo al plazo extendido hasta el 1 de octubre que le ha dado el gobierno regional, al menos en la parte relativa a la repetición de las pruebas químicas.

Infinity ha mostrado su confianza en que, cuando el próximo mes de septiembre entregue parte de la información requerida y explique la situación, podrá haber un entendimiento con el Ejecutivo autonómico para mantener abierto el procedimiento administrativo hasta que la empresa consiga un laboratorio español capaz de replicar los resultados obtenidos en Alemania y Australia.

