El divertido 'drama' de María José Suárez en las estrechas calles de Cáceres: «¿Cómo salgo de aquí?» La modelo sevillana ha visitado Cáceres y no ha podido evitar compartir el 'caótico' momento que ha vivido conduciendo por el casco histórico de la ciudad

Irene Toribio Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:07

Cáceres tiene una magia especial: sus callejuelas empedradas, un casco histórico que es Patrimonio de la Humanidad y ese ambiente que conquista a todo el que la visita. Pero ese mismo encanto, recorrido al volante, puede convertirse en todo un reto... y María José Suárez lo ha descubierto de primera mano. La que fuera Miss España vivió, este fin de semana, un divertido 'drama' al intentar maniobrar con su coche por una de las estrechas calles del centro. Entre risas y con una naturalidad cercana, compartió con sus seguidores la escena y la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en Cáceres: «¿Cómo salgo de aquí?».

«Creo que no pasa», confiesa la modelo en sus redes sociales junto a un vídeo en el que se aprecia a la perfección la estrechez de la calle y su coche, parado al frente, haciendo cábalas de cómo pasar sin sufrir roces ni daños. Y con la máxima naturalidad y un toque de humor, María José acompaña el vídeo de una significativa canción que deja claro el momento de tensión que vivió: Mission Imposible, de Tom Jordan.

Si consiguió pasar, o no, no lo sabemos, pero lo que sí ha dejado claro es que aquel momento se le quedó clavadito en su visita a Cáceres, y es que hasta lo volvió a compartir más allá de sus 'stories' con un 'carrusel' (una galería de fotos en Instagram donde los famosos acostumbran a hacer resumen de su día) en el que no dudó en destacar su 'atasco' cacereño. Y lo titulaba así: «Momento ¿cómo salgo de aquí, Caceres de mis amores?».

Ampliar Momento en el que se quedó atascada con su coche por el centro de Cáceres Redes sociales

Un momentazo que se ha quedado grabado en su memoria de su paso por Cáceres, al igual que en su paladar... porque como no podía ser de otra forma, su parada en la ciudad tenía nombre: Atrio.

La modelo aprovechó para rendirse a los encantos de este tres estrellas Michelin y, «como siempre», pasar por el restaurante de Toño Pérez, «siempre es bien».