Un joven de Montehermoso, 'el más guapo de España': da el salto internacional Fran Cáceres ha ganado el certamen de belleza Mister Spain

Tras ganar el certamen de belleza 'The Mister Spain', este joven de Montehermoso cruzará nuestras fronteras para representar a España a nivel internacional. Fran Cáceres, de 23 años, se ha hecho con el título de Mister Spain y ahora se enfrenta a uno de los momentos más importantes: dar el salto internacional.

Para él, confiesa, ha sido «uno de los momentos más especiales de mi vida»; «Tuve el honor de ser nombrado Mister España tras recibir la banda de Mister Cosmopolitan Spain y Mister Mejor Rostro, y con ella la gran responsabilidad de representar a mi país a nivel internacional», escribe en sus redes sociales, donde celebra su triunfo en las pasarelas.

«Mi objetivo es dejar en alto el nombre de España y demostrar que los sueños se logran con esfuerzo, humildad y pasión»

Tiene claro que este es solo el comienzo y que lo mejor «está por venir», algo que pretende lograr con esfuerzo, humildad y pasión.

El joven montehermoseño ha querido compartir su triunfo agradeciendo a quienes le han acompañado hasta llegar aquí; sus compañeros, amigos y familiares.

«A la organización, gracias por la confianza y por crear una experiencia que jamás olvidaré», comienza agradeciendo, «a mis compañeros, que se han convertido en familia y me han enseñado que la verdadera competencia está en superarse a uno mismo», añade, y por supuesto, a «mis amigos, familia y todas las personas que me han apoyado, por darme la fuerza y el cariño necesarios para disfrutar cada instante», asegura.

No se olvida de quienes han logrado que el esfuerzo dé sus frutos: «a los profesores @dayix_garcia y @alexcruzzado , por ayudarme siempre a dar lo mejor de mí y al equipo de estilismo», termina señalando. «Hoy comienza una nueva etapa, llena de preparación, disciplina y mucha ilusión», zanja.

Junto a él, otros participantes también lograron importantes reconocimientos: Alex Dumitru fue nombrado Mr. Tourism World Spain, mientras que Eduardo Hernández se alzó con el título de Mr. National Spain.

