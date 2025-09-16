Un joven de Montehermoso, 'el más guapo de España': da el salto internacional
Fran Cáceres ha ganado el certamen de belleza Mister Spain
Martes, 16 de septiembre 2025, 13:26
Tras ganar el certamen de belleza 'The Mister Spain', este joven de Montehermoso cruzará nuestras fronteras para representar a España a nivel internacional. Fran Cáceres, de 23 años, se ha hecho con el título de Mister Spain y ahora se enfrenta a uno de los momentos más importantes: dar el salto internacional.
Para él, confiesa, ha sido «uno de los momentos más especiales de mi vida»; «Tuve el honor de ser nombrado Mister España tras recibir la banda de Mister Cosmopolitan Spain y Mister Mejor Rostro, y con ella la gran responsabilidad de representar a mi país a nivel internacional», escribe en sus redes sociales, donde celebra su triunfo en las pasarelas.
«Mi objetivo es dejar en alto el nombre de España y demostrar que los sueños se logran con esfuerzo, humildad y pasión»
Tiene claro que este es solo el comienzo y que lo mejor «está por venir», algo que pretende lograr con esfuerzo, humildad y pasión.
El joven montehermoseño ha querido compartir su triunfo agradeciendo a quienes le han acompañado hasta llegar aquí; sus compañeros, amigos y familiares.
«A la organización, gracias por la confianza y por crear una experiencia que jamás olvidaré», comienza agradeciendo, «a mis compañeros, que se han convertido en familia y me han enseñado que la verdadera competencia está en superarse a uno mismo», añade, y por supuesto, a «mis amigos, familia y todas las personas que me han apoyado, por darme la fuerza y el cariño necesarios para disfrutar cada instante», asegura.
No se olvida de quienes han logrado que el esfuerzo dé sus frutos: «a los profesores @dayix_garcia y @alexcruzzado , por ayudarme siempre a dar lo mejor de mí y al equipo de estilismo», termina señalando. «Hoy comienza una nueva etapa, llena de preparación, disciplina y mucha ilusión», zanja.
Junto a él, otros participantes también lograron importantes reconocimientos: Alex Dumitru fue nombrado Mr. Tourism World Spain, mientras que Eduardo Hernández se alzó con el título de Mr. National Spain.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.