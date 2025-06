Denuncia por la retirada de las banderas del orgullo del Ayuntamiento de Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Domingo, 22 de junio 2025, 15:36 Comenta Compartir

La retirada sin autorización de las banderas del orgullo que presiden las escalinatas del Ayuntamiento en la Plaza Mayor han llevado a denunciar la situación ante la Policía Local por parte del propio alcalde. Rafael Mateos ha explicado en redes sociales que ha pedido a los agentes que se identifique «a la persona que por su cuenta y riesgo ha bajado las banderas LGTBI durante el Corpus».

«Lamento y condeno lo ocurrido», ha reseñado el regidor. Miembros del colectivo LFTBI vinculados a la celebración prevista en la capital cacereña el próximo domingo día 29 han señalado como autora de los hechos a Isabel González, activista del movimiento Salvemos la Cruz y número cinco en la lista de Vox a las últimas municipales. De hecho, se han difundido fotografías en redes en las que se observa la figura de una mujer retirando las enseñas.

Con anterioridad, Isabel González había pedido al Ayuntamiento que para este domingo «cuando llegue Dios, el Señor vivo al Ayuntamiento para celebrar el Corpus, esos trapos no estén colgando». Mencionaba al alcalde. Y añadía una advertencia: «Aviso. Si se le falta el respeto, las retiro yo misma». En el equipo de Gobierno confirman que esta persona ya ha sido identificada.

Tras ser bajadas sin autorización, las banderas han sido repuestas a su estado original por el Ayuntamiento este domingo. La Policía Local «ya está emitiendo el correspondiente informe» sobre estos hechos, corroboran en el equipo de Mateos.

La concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, también se ha pronunciado. «Las banderas del orgullo, subidas, como este Ayuntamiento ha querido que estén». Solís añade que «en cuento hemos tenido conocimiento de los lamentables hechos producidos esta mañana hemos solicitado a la Policía Local la identificación de la persona responsable». Además, avanza, «tomaremos las medidas oportunas».

La postura que ofrece la edil de Asuntos Sociales es que desde el equipo de Gobierno del PP no estarán de brazos cruzados ante situaciones de este tipo. «No vamos a permitir que la intolerancia se imponga en nuestra ciudad». Concluye Solís en una publicación que ha difundido el Ejecutivo de Rafael Mateos: «No vamos a permitir ni un solo ataque a la diversidad, a la igualdad y a la libertad que apoyamos siempre».

También a través de redes, integrantes del colectivo LGTBI se habían hecho eco de la advertencia que lanzó Isabel González respecto a las banderas y su disposición a bajarlas ella misma si el alcalde no lo hacía. El portavoz de Vox en el Consistorio, Eduardo Rodríguez, no estaba al corriente de lo sucedido, según ha trasladado a HOY. Isabel González, que está vinculada a la hostelería y es la principal activista de Salvemos la Cruz contra la retirada del monumento de la Plaza de América, no ha respondido aún a la consulta de HOY sobre lo sucedido. El alcalde ha condenado los hecho y ha recordado: «El respeto a los derechos humanos está por encima de cualquier ideología».