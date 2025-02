La defensa pide archivar el caso de las filtraciones en la oposición a la Policía Local de Cáceres al superarse el plazo

Punto y final. Es lo que pide la defensa del jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, en el caso de las posibles filtraciones ... en el proceso de concurso-oposición de ocho vacantes de agente en la plantilla. Cacho era vocal del tribunal examinador. Las bases de esa convocatoria, destinada a mayores de 18 años, con título de Bachillerato o equivalente y sin antecedentes penales, se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de mayo de 2021. Meses después, en marzo, trascendió que la Fiscalía investigaba esa posible filtración tras recibir un audio en el que se avisaba sobre los contenidos que los aspirantes debían reforzar.

La Fiscalía llevó adelante las primeras investigaciones. «Estamos a su disposición para aportar cuantos datos y documentos necesite», se dijo desde el Ayuntamiento cuando se conoció el caso. Sin embargo, continúa abierto después de que los investigados, entre ellos un agente y profesor de academia o el jefe policial de Cáceres, hayan declarado en sede judicial que no tienen nada que ver con cualquier posible irregularidad. La apertura de diligencias por parte de la jueza se ha prolongado en el tiempo. La versión del abogado defensor de Benedicto Cacho es que se han superado los plazos legales.

Por este motivo se ha dirigido por escrito para solicitar que se proceda al «sobreseimiento o archivo de la causa», según confirmó a HOY Emilio Cortés. El conocido letrado penalista sostiene que el proceso de instrucción está ya concluido y no se puede alargar» por lo que solo procede a partir de aquí ese archivo o fijar una fecha para la celebración del juicio.

Cortés recuerda que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo máximo de 12 meses. Ese es el plazo que se fija en la reforma legal que se puso en marcha en 2020. La investigación judicial se desarrollará en un año, como mucho desde que arranca la incoación. Eso sí, existe la posibilidad de que, si se constata que no se puede finalizar la investigación en ese tiempo, el juez o las partes puedan abordar posibles prórrogas sucesivas por periodos de hasta seis meses. Eso no ha ocurrido. «Se puede plantear una prórroga pero en este caso no ha sido así, por lo que se habrían superado los plazos. El procedimiento puede alargarse, pero la instrucción no», defiende.

El caso ahora está en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres (antes de los cambios era el de primera instancia e instrucción número 4). La titular del mismo ha dado traslado a la Fiscalía, que es la única acusación, para que presente informe, confirman desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Ya el pasado mes de julio, desde la Fiscalía se informó a consultas de este diario que los primeros en ser informados sobre los pasos que se deban dar serían los interesados, ya fuese por el archivo del caso o de una calificación.

Los investigados está acusados de un posible delito de descubrimiento o revelación de secretos por funcionarios públicos. El jefe de la Policía declaró en el Juzgado en abril, cuando ya había pasado más de un año desde que la Fiscalía abrió la investigación y más de medio año después de que el asunto entrase en vía judicial.

Benedicto Cacho, en su día, conoció a través de los medios que su nombre estaba vinculado a este asunto. Ha negado siempre cualquier relación con una posible filtración. Sobre sus conversaciones con el otro agente investigado, su abogado explicó en su día que eran algo normal entre un superior y un profesional de servicio. «No hay ningún indicio contra él y no tiene nada que ver con las comunicaciones de un profesor de academia con sus alumnos, que son enmarcables en la víspera de un examen», señaló Cortés. Admitió que entre el agente y Cacho hubo una llamada porque el primero estaba de servicio, hubo una intervención de la Guardia Civil y había sido capturada una mujer embarazada que podía transportar droga. El letrado se remitió al atestado de aquel día para constatarlo.

Benedicto Cacho es jefe de la Policía Local de Cáceres desde febrero de 2018. Está graduado en Derecho. Tiene un Máster en Abogacía y otro en Seguridad Vial. Cuenta con más de 20 años de experiencia y ha participado en numerosos procesos selectivos. Está ha sido la primera vez que se ve inmerso en un caso así. Fuentes de su entorno admiten que no descarta renunciar a formar parte de otro tribunal en futuras pruebas.