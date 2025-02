El conductor que llevó por Cáceres a un hombre en el capó se expone hasta 5 años de prisión

Sigue la búsqueda del conductor de un Peugeot de color negro que el lunes, después de mediodía, llevó a alta velocidad durante unos 400 metros sobre el capó de su vehículo a Juan Iglesias, profesional del servicio de limpieza y exvendedor de cupones en ... Cáceres. Ambos habían protagonizado un accidente de tráfico en la prolongación de la avenida de las Arenas, la carretera de la capital cacereña a Malpartida de Cáceres.

«Le gritaba que parase, pero él me llevaba en el capó a toda velocidad», reconoció a este diario el afectado. En la Policía Local siguen indagando sobre la identidad del conductor, pero de momento no ha sido localizado, según se indicaba en la noche del martes desde este cuerpo policial.

El conductor, de unos 70 años, según la descripción del hombre que iba sobre el capó del turismo, viajaba acompañado por una mujer. En el tramo final, «se metió por dirección prohibida», según el relato de Juan Iglesias.

Con independencia de la denuncia de éste, los hechos son perseguibles por el Ministerio Fiscal, una vez que el atestado policial se entregue. El conductor se expone a ser condenado, entre otros, por un delito contra la seguridad vial, según el artículo 380 ó 381 del Código Penal por una temeridad manifiesta y poniendo en peligro la integridad de las personas. Se castiga de seis meses a dos años de prisión. Si se estima que además hubo desprecio manifiesto por la vida de los demás, la pena de cárcel aumenta hasta cinco años, con multa y privación del derecho a conducir, en este último caso hasta 10 años.

Juan ha señalado en una primera versión que no sufrió daños físicos graves lo que exime al conductor de un delito de lesiones imprudentes

El hombre que iba al volante se libraría de un hipotético delito de homicidio imprudente o lesiones imprudentes. El segundo supuesto se refiere a casos en los que la acción provoca a terceras personas lesiones de carácter grave.

Según el testimonio de Juan Iglesias a HOY, el lunes, la caída del vehículo cuando su conductor frenó por la presencia de otros coches que tenían preferencia no le causó daños significativos. «Al frenar, me caí al suelo y me hice daño. No ha sido nada grave, por suerte, pero sí me duele la parte de atrás y el gemelo», detalló.

Pese a no ser localizado, al no identificarse la matrícula del coche en las imágenes de vídeo que han circulado sobre el suceso, fuentes municipales esperaban que, en cuestión de horas y ya en frío, el conductor del Peugeot acudiese a las dependencias policiales para contar su versión sobre el incidente. Todo empezó cuando a la altura del Junquillo, el Peugeot adelantó al Opel Zafira de Juan Iglesias y le rozó en un lateral. Este hombre, de 52 años y vinculado profesionalmente al sector de la limpieza, intentó sin éxito que el conductor parase y le diese los datos para proceder a realizar el correspondiente parte. Según su relato, el Peugeot era un modelo 307 que, debido al golpe, habría perdido o visto dañados los embellecedores.

Concejal Muriel: «Pedimos colaboración»

«Pedimos colaboración ciudadana para localizar al conductor que ha participado en este siniestro vial en la glorieta de acceso al Junquillo. Ello provocó una discusión y el conductor se dio a la fuga con el otro afectado subido en el capó durante unos 400», resaltaba el concejal de Seguridad, Pedro Muriel. «Esperamos que los testigos puedan aportar la información que tengan sobre el conductor poniéndose en contacto con la Policía Local», reseña el teniente de alcalde y responsable de área. El Ayuntamiento ha facilitado varios teléfonos, entre ellos el 092.