«Le decía, 'para, que me matas', pero él me llevaba encima del coche a toda velocidad»

Juan Iglesias, de 52 años, antiguo vendedor de cupones de la ONCE, es el hombre al que se ve en un vídeo difundido esta mañana sobre el capó de un Peugeot de color negro por la avenida de las Arenas. Aunque desde la Policía Local ... han pedido colaboración ciudadana para identificar al conductor, el afectado habla de «un señor de más de 70 años, de aspecto regordete y que iba acompañado por una mujer» que ocupaba el asiento del copiloto.

Juan se encontraba en la rotonda de acceso al Junquillo y de repente vio como otro vehículo se coló entre el suyo y los que estaban al lado y le rozó. Lejos de pararse para proceder al correspondiente intercambio de datos y firmar el parte del accidente que se entrega a la compañía de seguros, siguió adelante a toda velocidad e hizo caso omiso a su llamada para que se detuviese. Juan siguió con su coche detrás de él varios metros hasta que, al encontrarse con más vehículos en la misma vía, el conductor del Peugeot no tuvo más remedio que detenerse. En ese momento Juan Iglesias se bajó de su turismo y le pidió explicaciones.

«Al frenar me caí al suelo y me hice daño. No ha sido nada grave, por suerte», relata el protagonista de este extraño suceso

«Era un hombre mayor, de más de 70 años. Iba con una señora. Me había rozado todo el coche. Yo fui detrás de él hasta la ronda de Carrefour, allí como había tráfico, paramos. Yo me bajé y comencé a decirle qué pasaba, qué me diera los datos. Al verme con el móvil y que iba a hacer fotos, arrancó y me dejó subido al capó. Y ya no se paraba. Yo le gritaba: 'para, que me matas', pero él siguió adelante», relata a HOY el afectado.

Destaca que no le dio ni tiempo a tomar la matrícula y que el conductor continuó de nuevo hasta la glorieta del Junquillo y Macondo, donde se detuvo «de golpe» y por la presencia de otros vehículos. «Al frenar me caí al suelo y me hice daño. No ha sido nada grave, por suerte, pero sí me duele la parte de atrás y el gemelo», cuenta Juan Iglesias.

Prefiere no entrar en más detalles sobre la experiencia que ha vivido este lunes, de la que dice que no ha sido nada agradable y en la que ha estado en riesgo su vida. «La mujer me llegó a decir que si estaba tonto, pero yo no es que me haya subido al coche es que me he visto allí y luego ya no había forma de que parase», recuerda. Su vehículo tiene roces en la puerta y en una aleta por la parte derecha mientras que al Peugeot «le faltarán los embellecedores por el golpe que me dio».

Juan solo quiere pasar página, pero la Policía Local ya está buscando al conductor. Un equipo de atestados se desplazó al lugar en el que se produjo el suceso.