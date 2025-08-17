El colegio San Antonio de Cáceres se queda sin franciscanos por primera vez en 104 años

El colegio San Antonio de Padua de Cáceres comenzará el próximo curso sin frailes franciscanos en la aulas por primera vez en sus ... 104 años de historia. Según confirman fuentes de la comunidad educativa, los tres religiosos que permanecían en el colegio, entre ellos el director Juan Carlos Moya, han sido trasladados a otras ciudades españolas, de manera que dejará de haber profesores de la orden a partir del 1 de septiembre.

La decisión de la provincia franciscana de la Inmaculada Concepción, de la que depende el colegio cacereño, le fue comunicada al claustro en una reunión el pasado 30 de junio y ha causado un fuerte impacto en la comunidad educativa, ya que se entiende como un punto de inflexión y temen que deje en el aire de cara al futuro el carácter franciscano del centro, el cual constituye su seña de identidad desde que fue fundado en 1921.

Este traslado afecta también al convento de Santo Domingo, cuya comunidad va a pasar de cinco a cuatro, ya que se van de Cáceres el director, un profesor y el guardián del colegio San Antonio, y vienen dos religiosos más mayores, de 74 y 80 años de edad. La presencia de franciscanos en la ciudad ha sido ininterrumpida desde que llegó la orden en 1915.

Por el momento se desconoce si esta decisión no irá más allá o si se trata de un primer paso de cara implementar cambios más profundos tanto en el colegio como en el convento. HOY ha contactado con la comunidad franciscana de la Inmaculada Concepción, que ha emplazado su respuesta al próximo mes de septiembre.

Las fuentes consultadas por HOY hablan de malestar e incertidumbre en la comunidad educativa del colegio, e indican que hay familias que han pedido explicaciones por escrito, ya que, para ellas el carácter franciscano del centro forma parte de su esencia y de la educación que quieren para sus hijos.

La nueva directora será Sonia Martín, que ya ocupó el cargo en una etapa anterior y que está también al frente del colegio La Inmaculada en la localidad toledana de La Puebla de Montalbán.

Con esta decisión se buscaría además un cambio de gestión que permita empezar a recuperar alumnado, ya que el colegio San Antonio es uno de los centros concertados de la ciudad donde más impacto está teniendo la bajada del número de niños. Para el próximo curso tiene tan solo 15 matrículas en primero de Infantil, frente a las alrededor de 40 que hay en las Josefinas y en las Carmelitas, y las más de 60 en Licenciados Reunidos.

Los 'tonys'

El Colegio San Antonio de Padua es una institución educativa histórica en Cáceres con un profundo sentido de pertenencia entre sus exalumnos, conocidos como 'tonys'. Incluso hoy, muchos de quienes pasaron por sus aulas mantienen un fuerte vínculo con el centro, que en sus orígenes fue un internado masculino.

En 2021 la comunidad celebró el centenario de la fundación del centro. Sus comienzos fueron modestos: nació a partir de clases particulares para seis alumnos, y en 1921 inició oficialmente su primer curso en dos edificios de la calle Margallo, lugar donde más tarde se construyó el Gran Hotel Don Manuel. En 2003, la institución se trasladó a un moderno complejo en La Sierrilla.

A lo largo de su historia, el colegio ha tenido alumnos que luego destacaron en diferentes ámbitos. Entre ellos figura el cineasta Pedro Almodóvar, quien estudió tres cursos en los años sesenta y junto a su compañero Paco Martín formó el grupo musical 'Los Santos'.

Otros exalumnos relevantes incluyen a la árbitra de baloncesto Esperanza Mendoza; el jefe de la UCI del Complejo Hospitalario de Cáceres, Basilio Sánchez, el entrenador y comentarista de baloncesto Piti Hurtado, el abogado Jaime Velázquez Vioque, socio director de Clifford Chance España, y jugadores profesionales de la ACB como Enríquez Fernández y Miguel Ángel Reyes.

El colegio también es reconocido por su tradición deportiva y por los campamentos organizados por el padre Pacífico en Descargamaría, experiencias que muchos recuerdan con cariño. Hoy cuenta con más de 600 alumnos y medio centenar profesores, y trata de mantener la tradición de que antiguos estudiantes matriculen allí a sus hijos.