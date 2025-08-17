HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Entrega de la Medalla de Extremadura en 2021. HOY

Una institución con las medallas de Cáceres y Extremadura

Redacción

CÁCERES.

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:36

La relevancia del colegio San Antonio de Padua como institución educativa ha sido reconocida en numerosas ocasiones, si bien los principales galardones con los que cuenta le llegaron con motivo de la celebración de su centenario en el año 2021.

El gobierno regional le concedió entonces la Medalla de Extremadura por tratarse de una institución «reconocida como esencial y parte consustancial de la vida cacereña por entidades locales y provinciales de ámbitos culturales, deportivos, religiosos y sociales».

Por su parte, el Ayuntamiento le entregó la Medalla de Cáceres «por su labor en la difusión de los grandes valores de la sociedad a lo largo de sus cien años de historia». «Es un referente educativo en la ciudad, también en el ámbito deportivo y, concretamente, en el baloncesto, ya que se ha convertido en una cantera de profesionales a nivel nacional e internacional. Además, colabora con el Ayuntamiento cada vez que se les ha pedido y, por todo ello, creemos que es merecedor de esta distinción», dijo el entonces alcalde, Luis Salaya, al anunciar la concesión.

Si el Paideuterion despuntó en balonmano, el Diocesano en fútbol y el Licenciados en voleibol, San Antonio es sinónimo de baloncesto en la ciudad. El colegio cuenta en sus instalaciones con una residencia deportiva para los alumnos del club. Fue a partir de los años setenta cuando se gestó esta especialización, porque en décadas anteriores se jugaba también a la pelota vasca y al fútbol.

Del traslado del centro desde la calle Margallo hasta la ubicación en La Sierrilla se encargó el padre Francisco Arias, guardián del convento y director del colegio durante una década.

