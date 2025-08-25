HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de la instalación de cámaras el año pasado en los pasillos del colegio Proa para evitar los actos vandálicos. HOY

El colegio Proa de Cáceres vive un verano sin asaltos tras el refuerzo de su seguridad

Hace un año se produjo una oleada de saqueos y vandalismo que obligó a implementar una mayor vigilancia

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:22

El colegio de educación especial Proa ha logrado atajar los graves problemas de seguridad a los que se vio abocado el pasado año tras ... tener que enfrentarse a una oleada de asaltos. Estos se sucedieron durante todo el mes de agosto y en ellos se produjeron robos de material y destrozos de diversa índole cuyo valor no pudo ser estimado. Los ladrones se llevaron a manos llenas todo lo que quisieron sin que se pudiera, durante días, controlar este saqueo.

