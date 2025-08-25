El colegio Proa de Cáceres vive un verano sin asaltos tras el refuerzo de su seguridad

El colegio de educación especial Proa ha logrado atajar los graves problemas de seguridad a los que se vio abocado el pasado año tras ... tener que enfrentarse a una oleada de asaltos. Estos se sucedieron durante todo el mes de agosto y en ellos se produjeron robos de material y destrozos de diversa índole cuyo valor no pudo ser estimado. Los ladrones se llevaron a manos llenas todo lo que quisieron sin que se pudiera, durante días, controlar este saqueo.

El histórico espacio educativo de Aldea Moret ha vivido este 2025 un verano sin alteraciones, tal y como explica su directora, Pilar Cañamero, que recuerda que fue hace un año cuando se iniciaron unos ataques de los que hubo réplica el pasado mes de febrero. «Este verano la situación ha mejorado y las medidas de cámaras de alarma y vigilantes de seguridad han funcionado», explica a este diario esta docente dando cuenta de la situación de tranquilidad que se ha vivido este año.

Fue el año pasado por estas fechas cuando la dirección del centro fue consciente de la situación que se estaba dando, con robos diarios que fueron denunciados a la Policía Nacional. Además de daños físicos (se rompieron varios cristales) se sustrajeron materiales como objetos de cocina, televisores y distintos elementos necesarios para la vida escolar.

En uno de los robos los albañiles que estaban llevando a cabo la reforma en este colegio se toparon con un hombre que llevaba dos bolsas llenas de cosas. Estos trabajadores les dieron el alto pero este salió corriendo.

La situación de impunidad en el centro Proa, en donde estudian cerca de 90 alumnos con discapacidad, una veintena de las cuales están en el internado, fue tal que podía acceder cualquier persona aprovechando que los cerramientos estaban rotos. En esos días de agosto se solía ver a un vecino de la zona que entraba y salía cuando quiere con su furgoneta. Los hechos hicieron que se reuniera la administración y la comunidad educativa para tratar de tomar alguna medida. Se implementó un incremento de la seguridad que se ha mantenido también en estos meses estivales en los que no hay actividad escolar.

Pese a estas pérdidas, se logró que arrancara el curso sin problemas el 11 de septiembre, como todos los alumnos de la ciudad de Cáceres.

Problemas estructurales

Aunque estaba proyectada la construcción de un nuevo centro en el barrio de Casa Plata la paralización de la obra por parte de la empresa debido a la subida de los materiales obligó a licitarla de nuevo, lo que hace augurar menos un lustro de retraso. En tanto, se llevan a cabo distintas reformas para dotar de dignidad a estos espacios.

Las grandes dimensiones del recinto que acoge Proa dificultan que se aborden mejoras sin tener que hacer unas grandes inversiones. Rodean a este centro educativo grandes extensiones de jardines salvajes.

La reivindicación de la mejora del colegio Proa es tan antigua que cuesta saber cuándo empezó a hablarse de la necesidad de que los alumnos de este centro contaran con mejores dotaciones.

Promovida por la que entonces era la Obra Social de la Caja de ahorros de Cáceres y la de Plasencia (después Caja de Extremadura y actualmente Liberbank) hace 56 años, este colegio se estableció aprovechando instalaciones de la mina de fosfato de Cáceres. En el año 1983 se llevó a cabo la transferencia por 30 años de este recinto educativo al Ministerio de Educación. Posteriormente pasaría a depender de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.