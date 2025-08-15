Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella Los restos del exalcalde serán depositados en el columbario del santuario de la Virgen de la Montaña tras el sencillo pero multitudinario funeral celebrado este viernes

El féretro fue trasladado por un grupo de agentes de la Policía Local de Cáceres en medio de una ovación.

Claudio Mateos Cáceres Viernes, 15 de agosto 2025, 20:22 | Actualizado 20:31h.

Cáceres despidió este viernes a José María Saponi en un sencillo pero multitudinario funeral celebrado a media tarde en la capilla del tanatorio San Pedro de Alcántara, donde desde la noche anterior se venía desarrollando el velatorio del que fue alcalde de Cáceres entre los años 1995 y 2007. Gobernó durante tres legislaturas consecutivas en las que dejó una profunda huella tanto en su actividad política como desde el punto de vista humano.

Pese al tórrido calor y estar en pleno puente de agosto, la capilla se quedó pequeña para coger a todos los familiares, amigos, compañeros y conocidos que acudieron a dar el último adiós. Estuvo el alcalde, Rafael Mateos, con buena parte de la corporación municipal, concejales de los gobiernos de Saponi como Andrés Nevado, Lázaro García, Cristina Teniente o Francisco Javier Castellano, el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra o el presidente provincial del PP de Cáceres, Laureano León, entre muchos otros.

También históricos del movimiento vecinal cacereño, como Raimundo Medina, y del mundo del espectáculo, como José Luis Franco 'Franquete', que habló en la ceremonia, al igual que quien fue jefa de prensa del gobierno municipal de Saponi, Sonia Cobo.

La capilla del tanatorio San Pedro de Alcántara se quedó pequeña y muchos tuvieron que esperar fuera. Jorge Rey

Tras el funeral, el féretro fue trasladado por agentes de la Policía Local en medio de una gran ovación. Hoy sábado se llevará a cabo la cremación y la urna con las cenizas de José María Saponi será depositada en el columbario del santuario de la Virgen de la Montaña .

La mejor prueba de la estima que inspiraba la figura humana y política de José María Saponi fueron las múltiples reacciones que se dieron ayer no solo por parque de quienes eran afines a él ideológicamente, sino desde todos los ámbitos de la sociedad y de representantes políticos de todo el espectro.

«Era comprensivo, afectuoso y exigente, y un enamorado de su ciudad sin necesidad de compararla con las demás» Juan Carlos Rodríguez Ibarra Expresidente de la Junta de Extremadura

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, con quien tuvo mucha relación durante sus años como alcalde, declaró a HOY antes del funeral que Saponi siempre fue con él «comprensivo, afectuoso y exigente cuando tenía que serlo», y destacó que «era un enamorado de su ciudad sin necesidad de compararla con las demás, no como otros que siempre estaban mirando para otros sitios».

Andrés Nevado fue concejal y teniente de alcalde en los tres gobiernos de Saponi. «Siempre tenía en su mente Cáceres, Cáceres y Cáceres, que era su prioridad, con un gran respeto a todas las tendencias políticas y trabajando con humildad y honestidad absoluta», señala Nevado. «En los actos a mí me correspondía un determinado sitio como teniente de alcalde y siempre me decía 'no Andrés, ahí que se siente el jefe de la oposición'», recuerda para ilustrar su talante conciliador. Para el exedil, «Cáceres es el legado que ha dejado José María, porque tuvo visión y se supo rodear de buenos equipos, aunque también tuvo sus momentos malos, el peor de todos la traición en 2007, que supongo que llegó a perdonar con los años porque él era así».

«Cáceres es el legado que ha dejado José María, porque tuvo visión y se supo rodear de buenos equipos« Andrés Nevado Concejal en los gobiernos de Saponi

También estuvo en el funeral Rafael Mateos, que considera a José María Saponi «un hombre avanzado para su tiempo, que supo ver con claridad por dónde tenía que ir el futuro y por eso el Cáceres actual es en gran medida fruto de la gestión que realizó José María». El actual alcalde recordó además que la primera vez que formó parte de una lista electoral fue en los comicios de 2003 con Saponi. «Tuve la suerte de aprender mucho de él, e incluso recientemente he podido compartir con él algún rato y he comprobado que se seguía preocupando mucho por la ciudad», señaló Mateos, que aseguró que «somos unos privilegiados por haberle tenido».

Su antecesor en el cargo, Luis Salaya escribió en sus redes que Saponi fue «un alcalde sin el cual no se entendería nuestra ciudad», y que «queda su legado en Cáceres y en su gran familia».

«Fue un avanzado para su tiempo que supo ver con claridad por dónde tenía que ir el futuro; somos unos privilegiados por haberle tenido» Rafael Mateos Alcalde de Cáceres

Un buen ejemplo de la imagen que Saponi consiguió transmitir durante sus años en la alcaldía es la despedida que le brindó el conocido gestor cultual Marce Solís a través de Facebook. «Tuve la oportunidad de trabajar directamente con él mientras fui director del Consorcio Gran Teatro de Cáceres, y aunque probablemente estábamos en las antípodas ideológicas, nuestro trato siempre fue excelente; da gusto trabajar con políticos que, aunque no piensen igual, confían y respetan a los profesionales como hizo Saponi, un hombre bueno y un político respetuoso», escribió Solís.

El Ayuntamiento, por su parte, decretó este viernes tres días de luto oficial con las banderas a media asta y anunció que el lunes 18 y el martes 19 de agosto se habilitará en el Palacio de la Isla un libro de condolencias para que los ciudadanos que lo deseen puedan estampar su rúbrica y dejar constancia de su afecto y reconocimiento. Podrá firmarse el lunes de 11.00 a 14.00 horas y el martes de 9.00 a 14.00.