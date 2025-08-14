Muere José María Saponi, alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007 El político del PP ganó cinco elecciones municipales en la capital cacereña, aunque solo pudo gobenar en tres legislaturas

José María Saponi Mendo, alcalde de Cáceres durante 12 años, entre 1995 y 2007, en representación del Partido Popular, ha fallecido este viernes a los 87 años en la capital cacereña.

Ha sido la presidenta de la Junta de Extremadura y del PP extremeño, María Guardiola, la que ha dado a conocer el deceso a través de las redes sociales. «Su cercanía, entrega y trabajo a favor del municipalismo dejan una huella imborrable en la política extremeña», ha escrito Guardiola al filo de las nueve de la noche.

Saponi estaba casado y tenía cuatro hijos. Era licenciado en Derecho y desarrolló su actividad profesional como funcionario en los servicios de Cultura. No obstante, tuvo una intensa actividad política. Concejal desde el año 1983, venció en las elecciones municipales de 1991 pero un pacto entre PSOE y Extremadura Unida le impidió llegar al sillón de la alcaldía, que luego retuvo durante tres mandatos seguidos. En 2007, otro pacto político le impidió goberrnar pese a vencer en las urnas y decidió entonces retirarse de la política.

Su amplio respaldo electoral evidencia la sintonía entre su figura moderada y el sentir cacereño. Fue una figura política respetada por sus adversarios políticos y que supo aunar la dos almas de la capital cacereña, potenciando por ejemplo la Semana Santa hasta lograr las máximas cotas de reconocimiento, pero manteniendo también eventos culturales como el festival Womad, discutido por sus propios votantes en los años noventa del pasado siglo.

Durante su mandato se tomó la decisión de presentar la candidatura a la capitalidad cultura europea para 2016, que finalmente no se consiguió y a la que aspira de nuevo Cáceres para 2031.

Las reacciones a la muerte de Saponi han comenzado a sucederse nada más hacerse pública la noticia. El lider del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha dado el pésame a la familia por la pérdida de un hombre que "dedicó muchos años de su vida a servir a la ciudad".

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento y ha destacado que "su talante y su respeto institucional dejan huella para siempre" en una ciudad "a la que sirvió con acierto y pasión".

