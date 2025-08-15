Cáceres decreta tres días de luto por la muerte de José María Saponi El funeral por el que fuera alcalde de la ciudad entre 1995 y 2007 se celebrará este viernes a las 17.30 horas en la capilla del tanatorio San Pedro de Alcántara

Cáceres Viernes, 15 de agosto 2025

El Ayuntamiento de Cáceres ha decretado tres días de luto oficial por la muerte este jueves de José María Saponi Mendo, alcalde de la ciudad durante 12 años entre 1995 y 2007. Además, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.

En un comunicado remitido a primera hora de estes viernes por el Ayuntamiento, el alcalde, Rafael Mateos, ha diho que lamenta «profundamente» el fallecimiento de Saponi, al que ha definido como «una persona excepcional, muy generosa, gran padre y amigo, que tuvo la visión de modernizar Cáceres y llevarla a lo más alto«. Ha señalado ademas que pasa a la historia de la ciudad como »todo un referente«.

El funeral en memoria de José María Saponi, fallecido el jueves por la tarde en su domicilio de Cáceres a los 87 años de edad, se celebrará hoy a las 17.30 horas en la capilla del tanatorio San Pedro de Alcántara, donde tiene lugar también el velatorio. Sus restos serán trasladados despues al columbario del santuario de la Virgen de la Montaña.

Las reacciones a la muerte de Saponi comenzaron nada más hacerse pública la noticia. El lider del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, fue de los primeros en dar el pésame a la familia por la pérdida de un hombre que «dedicó muchos años de su vida a servir a la ciudad».

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha lamentado «profundamente» el fallecimiento y ha destacado que «su talante y su respeto institucional dejan huella para siempre» en una ciudad «a la que sirvió con acierto y pasión».

El portavoz regional del PP, José Ángel Sanchez Juliá, ha señalado que fue el alcalde «que sin duda marcó el rumbo de esta ciudad y siempre ha recibido el cariño de todos los cacereños».

La exlcaldesa de Cáceres y actual eurodiputada Elena Nevado se ha despedido de Saponi como su «querido maestro y padre político». «Tu sello está en sus calles, en la gente, en tu familia, que para mí es la mía», ha añadido.

Su también antecesor en el cargo Luis Salaya ha escrito que fue «un alcalde sin el cual no se entendería nuestra ciudad», y que «queda su legado en Cáceres y en su gran familia».

La presidenta de la Junta, María Guardiola, fue la primera en hacer pública la noticia en la tarde-noche del jueves a través de sus redes conb un mensaje en el que dijo de Saponi que «su cercanía, entrega y trabajo a favor del municipalismo dejan una huella imborrable en la política extremeña».