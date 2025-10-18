HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 18 de octubre, en Extremadura?
Imagen de la hospital San Pedro de Alcántara por la zona de Urgencias. Hoy

Cáceres busca uso para el hospital San Pedro de Alcántara a partir de 2030

Los médicos plantearán a la Junta que sea un hospital para enfermos de larga estancia y las asociaciones vecinales tratarán este asunto en próximas reuniones

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:52

Comenta

Los casi 220 millones de euros para construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres ya están encima de la mesa. El trámite ... para adjudicar las obras avanza y se prevé que en 2029 este proyecto sea una realidad. Eso supondrá que el San Pedro de Alcántara se vacíe y todos sus servicios se trasladen al nuevo centro hospitalario, con lo que un inmenso edificio quedará libre y el debate ya se ha abierto en la ciudad: ¿qué pasará con este espacio ubicado en pleno centro?

