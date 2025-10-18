Cáceres busca uso para el hospital San Pedro de Alcántara a partir de 2030

Los casi 220 millones de euros para construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres ya están encima de la mesa. El trámite ... para adjudicar las obras avanza y se prevé que en 2029 este proyecto sea una realidad. Eso supondrá que el San Pedro de Alcántara se vacíe y todos sus servicios se trasladen al nuevo centro hospitalario, con lo que un inmenso edificio quedará libre y el debate ya se ha abierto en la ciudad: ¿qué pasará con este espacio ubicado en pleno centro?

El titular del edificio es la Tesorería General de la Seguridad Social y actualmente en él se ubican, además de las Urgencias, casi todas las especiales médicas, entre las que se encuentran Cardiología, Ginecología, Pediatría, Neonatología, Medicina Interna, Geriatría y Salud Mental, con sus correspondientes plantas con camas y consultas. Los servicios quirúrgicos, junto con Neurología, ya están en el Universitario.

Lo planteado es que cuando la segunda fase esté terminada en el Universitario sean trasladadas allí las especialidades médicas y se unan a las quirúrgicas. De este modo, dejarían de funcionar dos hospitales tal y como lo hacen ahora el San Pedro y el centro de El Cuartillo, que se abrió en 2019.

Por tanto en 2030 podría tener un nuevo uso. Ante eso el Colegio de Médicos de Cáceres ya cuenta con una propuesta y la trasladará a la Consejería de Salud. Además, la Agrupación Vecinal, que engloba a las asociaciones de vecinos de la ciudad, tratará este asunto en próximas reuniones. «No reuniremos para poner encima de la mesa este tema», apunta Gema Gallego, recientemente elegida presidenta de la Agrupación.

Quienes sí tienen claro ya a qué se debería dedicar el espacio son los médicos cacereños. Abogan por que se convierta en un hospital para enfermos de larga estancia y, además, acoja un Punto de Atención Continuada. Proponen que el PAC proyectado en la avenida Hispanidad por el traslado del que se ubica en el Provincial de la Montaña se instale en el San Pedro, que cuenta con suficiente espacio para acoger un servicio de esas características.

Pero los médicos sobre todo inciden en la posible puesta en marcha de un denominado HACLE, que es un hospital de atención a enfermos crónicos y de larga estancia. Se trata de una propuesta que el Colegio de Médicos ya transmitió al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y al anterior consejero de Sanidad, José María Vergeles.

Ingresos de dos a tres meses

Se refiere a un centro para atender a personas con enfermedades de muy larga evolución y que requieren de cuidados médicos generales con una tecnología básica. «Es ineficiente que en los hospitales de agudos se ocupe una cama con una persona durante dos o tres meses y no se beneficie de la alta tecnología de la que dispone», explica Evelio Robles, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres. «Eso acabaría con el problema de falta de camas en momentos puntuales», añade.

Podrían ser pacientes con patologías bronquiales que empeoran en invierno o que padecen enfermedades neurológicas como alzhéimer y en un determinado momento necesitan uno cuidados especiales, entre otros ejemplos. «En este centro se podría atender a personas de toda la provincia e incluso a nivel regional debido al gran espacio del que dispone», indica Robles.

En cualquier caso, todo apunta a que habrá que esperar bastantes años. El antiguo Hospital Provincial de Cáceres cumple seis cerrado sin la puesta en marcha de un nuevo uso. El centro de Salud Zona Centro y el PAC ubicados en una pequeña parte del hospital son los únicos espacios activos del gran recinto.

En Badajoz, el antiguo Hospital Provincial ha tardado 18 años en tener un nuevo contenido cultural y turístico.

Este diario ha preguntado a la Consejería de Salud de la Junta de Extremadura para saber si hay algún proyecto encima de la mesa cuando se vacíe el hospital San Pedro de Alcántara, pero por el momento no ha recibido respuesta.