Parcela municipal de la avenida de la Hispanidad donde se construirá el nuevo PAC. HOY

Sale a concurso el proyecto para el nuevo PAC de la avenida de la Hispanidad de Cáceres

El actual Punto de Atención Continuada del Hospital Provincial se trasladará a una parcela de 1.267 metros cedida por el Ayuntamiento

C. Mateos

Cáceres

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:15

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha sacado a licitación el contrato para la redacción del proyecto de ejecución del nuevo edificio que ... albergará en la avenida de la Hispanidad el Punto de Atención Continuada (PAC) que actualmente se encuentra en el antiguo Hospital Provincial, y también la Dirección de Salud Pública de Cáceres. El importe de la licitación asciende a 125.656,13 euros, IVA incluido.

