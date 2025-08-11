Sale a concurso el proyecto para el nuevo PAC de la avenida de la Hispanidad de Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha sacado a licitación el contrato para la redacción del proyecto de ejecución del nuevo edificio que ... albergará en la avenida de la Hispanidad el Punto de Atención Continuada (PAC) que actualmente se encuentra en el antiguo Hospital Provincial, y también la Dirección de Salud Pública de Cáceres. El importe de la licitación asciende a 125.656,13 euros, IVA incluido.

Se trata del primer paso oficial para llevar a cabo el traslado de esta dotación, que según el SES responde a la necesidad de reordenar el sistema sanitario público en la ciudad una vez que la Junta de Extremadura ha decidido que el antiguo Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montañadeje de tener usos sanitarios y, una vez reformado, acoja tan solo organismos educativos y culturales, por lo que todos los servicios sanitarios en su interior deberán ser trasladados a nuevas instalaciones.

Según detalla el informe elaborado por el Área de Salud de Cáceres, el traslado del PAC responde a múltiples factores, entre los que destaca la obligación de garantizar la continuidad de la atención sanitaria urgente fuera del horario ordinario.

El nuevo edificio se construirá en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Cáceres, ubicada en la avenida de la Hispanidad, a la altura del número 27, con acceso inmediato a la Ronda Sureste. Se trata de un terreno de 1.267 metros cuadrados donde se levantará un inmueble de dos plantas: en la planta baja se instalará el PAC y en la primera, la Dirección de Salud Pública, lo que permitirá un uso compartido eficiente sin interferencias funcionales.

Esta solución, según explican desde el SES, busca también aprovechar sinergias operativas y racionalizar el uso de recursos, facilitando además el aparcamiento, la accesibilidad y la distribución interior según estándares modernos de atención sanitaria. Además, esta reubicación permitirá liberar el edificio actualmente ocupado por la Dirección de Salud Pública en la calle Hernán Cortés, donde está previsto que se ubique el futuro Centro de Salud Zona Centro, una de las piezas clave del nuevo mapa asistencial de la ciudad.

Más de 118.000 personas

El PAC es un servicio esencial que atiende las urgencias de atención primaria fuera del horario de los centros de salud. Actualmente, cubre una población de más de 118.000 usuarios, procedentes no solo de los centros urbanos, sino también de áreas periurbanas y rurales, incluyendo consultorios en municipios como Malpartida de Cáceres, Torreorgaz, Torrequemada o Valdesalor.

Su plantilla está formada por 35 profesionales sanitarios y dos residentes, que se organizan en turnos de atención desde las 15:00 hasta las 08:00 horas en días laborables, y durante las 24 horas los fines de semana y festivos. En el nuevo edificio, el PAC contará con instalaciones más amplias y adaptadas: cuatro consultas médicas, dos de enfermería, una de triaje, una sala de citostáticos, un quirófano menor, un box de parada, consultas específicas para ginecología y patologías respiratorias, así como salas de descanso y habitaciones individuales para el personal.

La licitación exige que el equipo adjudicatario cuente con perfiles técnicos de alta cualificación, incluyendo un arquitecto con experiencia en obras de al menos 2,1 millones de euros, un coordinador de seguridad y salud, y especialistas en modelado BIM. El proyecto deberá entregarse en un plazo máximo de 90 días tras la validación de los planos, aunque se valorarán propuestas que acorten estos plazos, al igual que la ampliación del periodo de garantía o la dotación de recursos personales adicionales.

El SES ha justificado este proceso como una medida «imprescindible» ante la falta de medios internos para desarrollar un proyecto de esta complejidad y especialización. Con esta externalización se garantiza que en un corto plazo se dispondrá de un diseño completo que permita licitar y ejecutar las obras lo antes posible.

Modernización del sistema

Este traslado, según la memora justificativa de la licitación, forma parte de una estrategia más amplia de modernización del sistema sanitario en Extremadura, que apuesta por infraestructuras accesibles, eficientes y pensadas para una atención integral. Con este proyecto, el SES indica que «refuerza su compromiso con la calidad asistencial y la equidad territorial, asegurando que tanto los ciudadanos de Cáceres como de su área de influencia dispongan de un servicio de urgencias de atención primaria a la altura de sus necesidades».

El procedimiento de la licitación será abierto con tramitación ordinaria. La adjudicación se realizará según criterios técnicos y económicos, con especial atención a la calidad del equipo redactor y la experiencia acreditada en proyectos similares.