Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres La obra, la mayor en la historia del SES, tiene un presupuesto de 219,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses

C. M. Cáceres Jueves, 2 de octubre 2025, 17:28 | Actualizado 17:35h. Comenta Compartir

Un total de siete empresas se han presentado a la licitación para llevar a cabo la obra de construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), según ha informado este jueves la Junta de Extremadura.

La primera de ellas es la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Avintia, S.L. en colaboración con Construcciones Sevilla, S.A.-Puentes y Calzadas, S.L. La segunda de ellas es la UTE constituida por Dragados, S.A. junto a Placonsa, S.A., Construred Obras y Servicios, S.A. La tercera es la UTE integrada por Ferrovial Construcción, S.A. junto a FCC Construcción, S.A. y Sendin Pavimentos y Abastecimientos, S.A.

La cuarta de las presentadas es la UTE compuesta por las firmas Obrascon Huarte Lain, S.A., junto a Acsa Obras e Infraestructuras, S.A.U. y Construcciones Araplasa, S.A. La quinta empresa es Sacyr Construcción, S.A. junto a Gévora Construcciones, S.A. También se ha presentado la UTE formada por Acciona Construcción, S.A. y Acciona Industrial, S.A. Y la séptima de las concurrentes ha sido la UTE en la que se incluyen Constructora San José y Grupo Empresarial Magenta.

El plazo de presentación de ofertas finalizó el día 29 de septiembre. Esta «amplia concurrencia», como la define la Junta, de empresas a la licitación confirma que la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres sigue «avanzando con paso firme», indica el gobierno regional en una nota de prensa.

La primera mesa de contratación de esta obra ha tenido lugar este jueves y en ella se ha dado lectura de la documentación administrativa. Tras revisar la documentación, procede realizar subsanaciones por parte de cuatro de las empresas de las UTEs, que dispondrán de un plazo de tres días para ello. El acta se ha hecho pública en la Plataforma de Contratación del Estado

La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres estará concluida entre 2029 y 2030, según las estimaciones de la Junta de Extremadura, que el pasado 22 de julio aprobó la licitación de la obra con un plazo de ejecución de 42 meses y un presupuesto de 219,5 millones de euros.

Las dotaciones

El HUC contará con una residencia para familiares de pacientes ingresados y 1.400 plazas más de aparcamiento cuando el SES finalice la segunda fase de este centro, una obra que es la más cara de la historia del Servicio Extremeño de Salud .

Se prevé que la obra concluya entre 2029 y 2030. En ella se incluyen, además de mejoras en la fase que ya está en funcionamiento desde 2019, nuevas instalaciones para incluir todos los servicios médicos del Complejo Hospitalario Universitario de la ciudad, ahora divididos entre la primera fase y el San Pedro de Alcántara, que cerrará una vez que esté en funcionamiento la segunda fase del HUC.

A ellos se suman dotaciones complementarias que ofrecen un servicio inédito en la ciudad. La primera de ellas es una residencia de familiares que gestionará directamente el hospital y que dispondrá de 30 habitaciones para huéspedes con una zona común de entrada bajo un gran porche de acceso.

Se ubicará en la fase dos del hospital, pegado al edificio principal en su parte oeste. Contará con una superficie de 1.465 metros cuadrados para acompañar a los pacientes durante su ingreso. Hay que tener en cuenta que este hospital es el de referencia de toda la provincia y hasta él llegan usuarios cuyos domicilios se sitúan en algunos casos a más de una hora en coche.

Asimismo, la construcción de la fase dos, según detalla el proyecto publicado por la Junta de Extremadura, contempla la puesta en marcha de dos nuevas zonas de aparcamiento que sumarán 1.400 plazas a las ya existentes (793).

Base de emergencias

Las instalaciones del Hospital Universitario de Cáceres en su segunda fase contarán con una nueva base de emergencias para ambulancias y helicópteros. Dispondrá de hangar, repostaje, edificio de servicios y helisuperficie. Además, tendrá un espacio para el descanso de las tripulaciones, despacho para médicos y salas de reuniones y cursos. Hay que recordar que el helipuerto con el que cuenta actualmente el Universitario se puso en marcha en 2023, cuando el centro sanitario llevaba ya cuatro años en funcionamiento. Su objetivo era albergar 300 operaciones al año, además de simplificar el traslado de pacientes. La previsión era que esta base permitiera atender todas las urgencias sanitarias que se produjeran en la provincia. Sin embargo, ese helipuerto ha estado inoperativo en varias ocasiones, como el pasado verano, cuando pacientes en el complejo sanitario y familiares pudieron ver helicópteros que, en lugar de operar desde el helipuerto, lo hacían desde la vecina finca de El Cuartillo.