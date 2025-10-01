HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años
Imagen de la segunda fase de las excavaciones en la mina La Paloma de Zarza la Mayor. HOY

El alcalde de Zarza garantiza las exhumaciones en La Paloma cuando tenga permiso ambiental

La paralización de la las excavaciones de una fosa del franquismo enfrenta al Ayuntamiento y a la Diputación de Cáceres

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:34

El pasado 24 de septiembre una resolución del Ayuntamiento de Zarza la Mayor (1.100 habitantes, en la frontera con Portugal) anunciaba la paralización de la tercera fase ... de las obras en la mina La Paloma en donde se buscan decenas de cuerpos de represaliados en la Guerra Civil no solo de vecinos de este pueblo sino de otros puntos de la provincia. El motivo, se esgrime en ese documento que firma el alcalde Félix Bayón es la ausencia de un permiso medioambiental por parte de la Junta de Extremadura, especialmente sobre la red Natura 2000, un sistema de áreas de conservación diseñadas para la protección de la biodiversidad en la Unión Europea. Pese a la falta de este permiso, señala Bayón, la empresa Aranzadi comienza las obras «sin comunicación oficial».

