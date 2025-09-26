Paralizan la excavación para la exhumación de víctimas en la mina La Paloma de Zarza la Mayor La tercera fase de esta intervención, que ejecuta Aranzadi y sufraga la Diputación Provincial de Cáceres, ha sido detenida por el Ayuntamiento de la localidad al faltar un permiso medioambiental

Visita a las excavaciones en la mina La Paloma en 2024, durante los trabajos de la segunda fase.

La tercera fase de las excavaciones realizadas en la localidad cacereña de Zarza la Mayor en la mina La Paloma para exhumar los restos de los represaliados por el franquismo ha sido paralizada.

La medida, ordenada por el Ayuntamiento de la localidad cuando los trabajos llevaban en marcha una semana, se debe a la falta de un permiso medioambiental.

Estas excavaciones han sido adjudicadas a la empresa Aranzadi por un importe superior a 100.000 euros. La Universidad de Extremadura (UEx) ha sido la encargada de desarrollar este proyecto y de licitar las obras, que sufraga la Diputación Provincial de Cáceres.

Los trabajos han sido suspendidos hasta la obtención del permiso reclamado por el Consistorio, ya que los terrenos están dentro de la Red Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad.

La resolución del alcalde de Zarza, Félix Bayón, en la que resuelve «la inmediata paralización de las obras» es del 24 de septiembre. «Se tiene constancia por este alcalde del inicio de las obras referidas sin autorización», indica el primer edil en el documento oficial. Y agrega: «La paralización de las actuaciones son complementarias a los expedientes sancionador y restaurador de la legalidad urbanística que pudieran derivarse de acuerdo a la norma urbanística».

Complejo minero

Se estima que en el interior de este complejo minero se encuentran los restos de decenas de víctimas asesinadas en 1936 por las tropas sublevadas, víctimas procedentes no solo de Zarza la Mayor, sino de otras localidades cercanas, e incluso de la zona de Gata, según han apuntado los historiadores.

La Paloma data del siglo XIX, tiene muchísima profundidad y está en un terreno complicado. Hasta ahora, desde 2022, se han llevado a cabo dos fases previas de excavaciones.

La segunda fase, ejecutada en 2024, se ha centrado en desescombrar la mina. Cuando comenzaron en 2022 se estaba a 12 metros de profundidad y en mayo del año pasado se llegó a los 25 metros de profundidad. Los escombros se extrajeron con una grúa de grandes dimensiones .

«Desde la Diputación de Cáceres estamos convencidos de que tenemos que buscar la verdad, la reparación, la justicia a tanta gente», señaló el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, en la entrada de la mina durante la visita que realizó el año pasado. Un técnico de Aranzadi, que también trabajó en esta fase, Asier Izaguirre, apuntó que «la mina tiene forma de que se está estrechando, para nosotros es positivo y con la esperanza de que se estreche del todo y encontremos algo». La tercera fase, que ahora se ha paralizado, es clave para la localización de los restos.

