Luciano Montero es nieto de un represaliado e integrante de la agrupación de víctimas de Zarza La Mayor. HOY

Luciano Montero

Nieto de represaliado en Zarza la Mayor
«Cuando la burocracia paraliza una excavación como la de Zarza por una cosa tan nimia, sospechamos que hay algo más detrás»

La agrupación de familiares y víctimas de la represión y el franquismo de la localidad lucha para que se retomen los trabajos en la mina La Paloma

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:33

Cartas abiertas al Ayuntamiento, comunicados, escritos y muchas conversaciones son las acciones que llevan a cabo tras la paralización de las obras de excavación de la mina la Paloma ... los miembros de la agrupación de familiares y víctimas de la represión y el franquismo en Zarza la Mayor. «Estamos tocando todos los palos que podemos y presionando todo lo que podemos», explica Luciano Montero, nieto de uno de los represaliados del franquismo (Luciano Montero Tadeo) cuyo cuerpo podría estar en esta fosa, según fuentes orales. Su abuelo, jornalero del campo alineado con los principios de la República, fue encarcelado en 1936 a donde llegó tras sacarle de su casa de madrugada. Él pertenecía a la casa del pueblo, organizaba las manifestaciones del primero de mayo y participó en la toma de las fincas que se hicieron el 25 de marzo. «Cuando mi abuela fue un día a llevarle la comida le dijeron que ya no hacía falta, la noche antes, el 21 de septiembre, se lo llevaron en un camión».

