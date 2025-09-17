Adenex pide al Ayuntamiento de Cáceres que retire el proyecto de Virgen de la Montaña

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) se suma a la alegación del colectivo Cáceres Verde y de ... varios arquitectos de la ciudad, y pide así al Ayuntamiento de Cáceres que retire el proyecto de remodelación de la Avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, pues argumentan que no se ha sometido al proceso de participación pública en el momento apropiado de tramitación, con lo que habrían incumplido los reglamentos municipales de participación ciudadana.

En una nota de prensa emitida este miércoles, Adenex critica que se trata de un proceso «simulado y falso, muy diferente al que se realizó por ejemplo para decidir el proyecto de intervención en la Plaza de Santiago en el que los vecinos pudieron participar desde las primeras fases del proyecto y sus propuestas fueron aceptadas».

«El Ayuntamiento ha sometido a este proceso un proyecto de ejecución que, según el mismo alcalde, no puede recibir ya cambios significativos», añade.

Esta alegación se une a las remitidas por el colectivo Cáceres Verde y cuatro arquitectos de la ciudad, quienes cuestionan el propio mecanismo de aportación de ideas y el espíritu que inspira la reforma. En el caso de los arquitectos, son los profesionales Ángel González, Miguel Matas, Guillermo Alcón y Montaña Luengo quienes proponen que no se apruebe el proyecto por la desaparición del bulevar histórico y que se vuelva a iniciar el proceso mediante un concurso de anteproyecto, con supervisión de colegios profesionales y asociaciones ciudadanas.

Por su parte, Adenex considera que no hay una justificación real para este proyecto y que se desconocen los pasos previos y los criterios usados por el Consistorio para llegar a la solución propuesta.

Estructura urbana de carácter histórico

En línea con la crítica de los arquitectos, la asociación defiende que el paseo central de la avenida Virgen de la Montaña debe conservarse y protegerse «ya que nos encontramos ante una estructura urbana de carácter histórico, al tratarse del único bulevar que se mantiene del ensanche que se realizó en la década de los años 30. No es solamente un elemento histórico y urbanístico sino también una seña de identidad de la ciudad de Cáceres», consideran.

De este modo, Adenex opina que deben conservarse los árboles y los setos, así como evitar aumentar el pavimento duro. «El proyecto plantea la retirada de 26 árboles, lo que significa su condena de muerte, ya que el mismo informe del jefe del servicio de Parques y Jardines establece que sólo son trasplantables ocho, siempre que el trasplante se haga en la época y con las condiciones técnicas adecuadas», explican.

Según apuntan, conservar y aumentar el arbolado urbano es el avance que están desarrollando muchas ciudades europeas para luchar contra el cambio climático, el aumento de las temperaturas y para facilitar la vida de las personas. «En Cáceres, el Ayuntamiento plantea lo contrario», inciden.

Aparte, la asociación reclama que este proyecto incumple el Plan de Actuación Integrado «Cáceres, la ciudad que queremos» que el Ejecutivo aprobó hace unos meses y en el que se afirma que se pretende la revitalización del bulevar de la Avenida Virgen de la Montaña, «cuando en el proyecto actual se pretende su eliminación».

Este Plan de Actuación Integrado tiene como objetivo concurrir a los fondos europeos FEDER y es la primera fase de la aplicación de la Agenda Urbana de Cáceres que pretende una ciudad más sostenible para el año 2030.

«El proyecto presentado, lejos de incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es contrario a ellos pues contribuirá a empeorar la incidencia de las altas temperaturas que ya estamos sufriendo al eliminar parte de su arbolado y vegetación y aumentar la superficie hormigonada», reclaman.

Por ello, Adenex pide al Ayuntamiento que elabore un nuevo proyecto acorde con las directrices de sostenibilidad de la Agenda Urbana 2030 de Cáceres, que afronte el reto del cambio climático y la economía circular; con conservación y protección del paseo central de la Avenida Virgen de la Montaña, y con la conservación de todo el arbolado de esta avenida, así como de los setos.