El forense Francisco Etxeberría muestra una moneda a Julio Chaparro, hijo de un represaliado. CRISTINA NÚÑEZ

Mina la Paloma: las 300 toneladas que escondían la memoria de un pueblo

Zarza la Mayor exhuma una fosa del franquismo con la sensación de verter luz sobre su episodio más oscuro

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:26

Comenta

Un paisaje amarillo enmarca la Paloma, la finca en la que se sitúa la que hasta finales del siglo XIX una mina de wolframio, ... un material y extremadamente duro que se usa para hacer aleaciones de acero. Zarza la Mayor, pueblo cacereño en plena frontera aprovechó durante décadas ese yacimiento, esa fuente de riqueza y trabajo. De la prosperidad a la muerte, la sima terminaría convertida en el lecho a 36 metros de profundidad de varias personas asesinadas durante los primeros meses de la Guerra Civil por vecinos afines al régimen franquista en ciernes.

