Zarza reanuda las exhumaciones en La Paloma tras recibir permiso ambiental

Las excavaciones de la tercera fase en la mina La Paloma de Zarza la Mayor pueden volver a reanudarse después de que la Junta de ... Extremadura haya concedido el permiso ambiental necesario para llevar a cabo los trabajos después de su paralización el 24 de septiembre. Así lo confirma la consejería de Medio Ambiente y el alcalde de la localidad, Félix Bayón, que señalaba que la resolución de alcaldía ya ha sido transmitida a la empresa que lleva a cabo las excavaciones, Aranzadi. Está informado también el catedrático de Historia Contemporánea Julián Chaves, coordinador del proyecto de exhumación de esta fosa común.

Las obras, que tratan de hallar los cuerpos sepultados de personas represaliadas por el franquismo en el año 36, se paralizaron por la ausencia de un permiso medioambiental por parte de la Junta de Extremadura, en concreto sobre la red Natura 2000, un sistema de áreas de conservación diseñadas para la protección de la biodiversidad en la Unión Europea.

Se desconoce el número exacto de desaparecidos en esa fosa, una mina con tres focos, lo que se dio en llamar puntos negros de la represión. Se cree que en esa fosa del franquismo puede haber personas de Ceclavín, de Villamiel y de pueblos de la Sierra de Gata. Era posible, tal y como detallan fuentes de la agrupación de familiares y víctimas de la represión y el franquismo en Zarza la Mayor, llegar a la boca de la mina con el camión y depositar allí los cuerpos. Hasta el momento, en el foso que se está excavando se ha llegado a una profundidad de 36 metros pero no se han hallado cuerpos. Los indicios de que pueden estar cerca se deben a que hay rocas, y la práctica habitual era echar rocas encima de los cuerpos tras lanzarlos a las profundidades de la cueva.

La suspensión de la obra, aprobada por una alcaldía que ostenta Levanta Extremadura con el apoyo del PP generó malestar y críticas en un asunto como la Memoria Histórica que es pasto de la polarización. El pasado miércoles el alcalde, que asegura haber recibido presiones y ataques por parte «del entorno del Partido Socialista y de cargos relevantes de la Diputación de Cáceres» por esta decisión, aseguraba a este periódico que las obras dirigidas a la exhumación de los cuerpos iban a continuar cuando se lograra el permiso medioambiental que faltaba. «Todos estamos deseando que si esos cuerpos están ahí, aparezcan cuanto antes», señalaba Bayón, que, no obstante, apelaba a la legalidad necesaria y a su responsabilidad de cumplirla. «No he parado porque me ha dado la gana, he parado porque faltan los informes, en cuanto los tenga encima de la mesa yo seré el que me ponga en contacto con ellos y les diré, señores, se retoma». Rechaza que haya ningún tipo de cuestión ideológica en su decisión.

El parón de la obra generó también un rifirrafe entre la alcaldía de la localidad cacereña y la Diputación de Cáceres a cuenta de la devolución de la subvención recibida por la localidad de la institución provincial por un importe de 82.000 euros (75.000 más gastos de demora) en relación a la segunda fase de estas excavaciones por deficiencias en su justificación.

En un comunicado el alcalde de Zarza la Mayor aludía a que en el convenio firmado por la anterior alcaldesa se otorgó a la Universidad de Extremadura (encargada de desarrollar este proyecto y de licitar las obras) un plazo de justificación hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que el Ayuntamiento contaba con un plazo «mucho más reducido». Este desfase impidió justificar en tiempo la subvención y según la información de la Universidad, «la factura fue retenida por sus mecanismos de control al detectar un incumplimiento el procedimiento de contrato menor».

La vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez calificó de «falaz» la información que estaba vertiendo el Ayuntamiento. «Había dentro de la normativa la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera solicitar la ampliación de plazo pero no lo pidieron y ellos lo justifican tarde, la Diputación tiene unos sistemas garantistas y no podemos decir: te condonamos esto o te lo perdonamos, no es falta de voluntad de la Diputación», señala por su parte la vicepresidenta de la Diputación, Esther Gutiérrez. «No queremos obstaculizar nada, la Diputación es muy rigurosa», apuntó. «El alcalde está utilizando estas excusas para torpedear los trabajos y presionar a la Diputación de alguna manera».