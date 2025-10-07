HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de los trabajos en la boca de la mina de Zarza la Mayor. HOY

Zarza reanuda las exhumaciones en La Paloma tras recibir permiso ambiental

La Junta concede la licencia que faltaba y por lo que el Ayuntamiento paralizó el pasado 24 de septiembre la investigación de la tercera fase de una de las fosas del franquismo de la provincia de Cáceres

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 7 de octubre 2025, 07:28

Comenta

Las excavaciones de la tercera fase en la mina La Paloma de Zarza la Mayor pueden volver a reanudarse después de que la Junta de ... Extremadura haya concedido el permiso ambiental necesario para llevar a cabo los trabajos después de su paralización el 24 de septiembre. Así lo confirma la consejería de Medio Ambiente y el alcalde de la localidad, Félix Bayón, que señalaba que la resolución de alcaldía ya ha sido transmitida a la empresa que lleva a cabo las excavaciones, Aranzadi. Está informado también el catedrático de Historia Contemporánea Julián Chaves, coordinador del proyecto de exhumación de esta fosa común.

