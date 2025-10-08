HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de los trabajos de excavación de la mina La Paloma en Zarza la Mayor. HOY

Aparecen los primeros restos humanos en la fosa de la mina la Paloma de Zarza la Mayor

El hallazgo ha tenido lugar esta mañana tras retomarse ayer martes los trabajos de excavación que fueron paralizados por el Ayuntamiento al faltar un permiso medioambiental

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:17

Comenta

Los investigadores de Aranzadi han hallado este miércoles los primeros restos óseos humanos en la mina La Paloma de Zarza la Mayor, territorio de ... frontera perteneciente a la provincia de Cáceres. El hallazgo se ha producido en el metro número 36 de la excavación, en la tercera fase de estos trabajos, que comenzaron en el año 2022. Así lo ha confirmado a este diario el catedrático de Historia Contemporánea Julián Chaves, coordinador del proyecto de exhumación de esta fosa común del franquismo. El hallazgo confirma lo publicado por Chaves a través de testimonios orales recogidos hace tres décadas en la zona y no deja dudas de que La Paloma es una fosa del franquismo.

