Aparecen los primeros restos humanos en la fosa de la mina la Paloma de Zarza la Mayor

Los investigadores de Aranzadi han hallado este miércoles los primeros restos óseos humanos en la mina La Paloma de Zarza la Mayor, territorio de ... frontera perteneciente a la provincia de Cáceres. El hallazgo se ha producido en el metro número 36 de la excavación, en la tercera fase de estos trabajos, que comenzaron en el año 2022. Así lo ha confirmado a este diario el catedrático de Historia Contemporánea Julián Chaves, coordinador del proyecto de exhumación de esta fosa común del franquismo. El hallazgo confirma lo publicado por Chaves a través de testimonios orales recogidos hace tres décadas en la zona y no deja dudas de que La Paloma es una fosa del franquismo.

Según señala esta fosa continuará siendo excavada para poder obtener el número exacto de cuerpos que se hallan en la misma y hacer así un retrato de cómo fue la represión franquista en esta zona. No hay un número estimado sobre los cuerpos que pueden encontrarse en esta fosa. Es una mina con tres focos, lo que se dio en llamar puntos negros de la represión. Se cree que puede haber personas de Ceclavín, de Villamiel y de pueblos de la Sierra de Gata.

El pasado 24 de septiembre se paralizaron las obras de excavación en esta fosa debido a la ausencia de un permiso medioambiental por parte de la Junta de Extremadura, en concreto sobre la red Natura 2000. El alcalde de la localidad, Félix Bayón, explicaba que continuar con las obras sin el permiso suponía una irregularidad y que la excavación continuaría en cuanto se tuviera el documento, como así fue. El pasado lunes la Junta de Extremadura firmaba y pasaba al Ayuntamiento la autorización, que a su vez informaba a la empresa de que podía continuar con los trabajos. La suspensión de la obra, aprobada por una alcaldía que ostenta Levanta Extremadura con el apoyo del PP generó malestar y críticas en un asunto sensible y polarizado como es la Memoria Histórica.

El parón de la obra generó también un rifirrafe entre la alcaldía de la localidad cacereña y la Diputación de Cáceres a cuenta de la devolución de la subvención recibida para la segunda fase de estos trabajos por un importe de 82.000 euros. En un comunicado el alcalde de Zarza la Mayor aludía a que en el convenio firmado por la anterior alcaldesa se otorgó a la Universidad de Extremadura (encargada de desarrollar este proyecto y licitar las obras) un plazo de justificación hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que el del Ayuntamiento era «mucho más reducido». La vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrrez, calificó de «falaz» la información que estaba vertiendo el Ayuntamiento.

Todos los indicios apuntaban a que se podía estar ya cerca del hallazgo, debido a que había rocas, y la práctica habitual era echar estas piedras grandes encima de los cuerpos tras lanzarles a las profundidades de la mina.

Este hallazgo se ha vivido con emoción por parte de los familiares de represaliados del franquismo que creen que sus allegados pueden estar sepultados desde hace casi 90 años en esta fosa y que reivindican memoria y reparación.