Carolina Yuste habla sobre el sacrificio de vivir lejos de Badajoz: «Siento que me pierdo muchas cosas»

La actriz pacense Carolina Yuste, una de las actrices más reconocidas del panorama nacional, ha abierto su corazón en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de Cadena SER, con José Luis Sastre. Yuste, que actualmente vive en Madrid debido a su carrera profesional, ha hablado del vínculo especial que sigue teniendo con su tierra natal, Badajoz, y de cómo es la conexión que mantiene con su gente y sus raíces, a pesar de la distancia

Al ser preguntada por la importancia que tiene para ella volver a su tierra, Yuste ha respondido con sinceridad que «pues imagino que como para ti estar en tu tierra. O sea, quiero decir, yo aquí, en Madrid, he construido, hemos construido una forma de vida, está claro. Y me tiene muy contenta».

Pero no ha tardado en confesar que hay algo que solo encuentra en Badajoz. La actriz y ganadora de su segundo Goya, ha decrito una escena reciente vivida en su ciudad, durante una cena con su madre, su prima y una amiga de toda la vida. Yuste ha querido destacar el valor de las relaciones intergeneracionales en su entorno, algo que, según ha confesado, no ha logrado experimentar de la misma manera en Madrid. «En Badajoz, mis amigas van a comer con mi madre o se van al campo con ella, aunque yo no esté», cuenta.

Ese lazo familiar y social, que solo experimenta en su tierra, le hace sentirse en casa. Así lo ha explicado, recordando otro momento vivido con una de sus amigas. «El otro día estábamos allí… Mi amiga María contando una de sus historias, porque le encanta contar historias, y yo las estaba mirando y pensaba, ¡qué a gusto estoy!. Se veían todas las estrellas, hacía fresco, estaban los gatos y las gallinas… Y pensaba, claro, es que aquí es donde más conectada con el placer y la calma estoy. O al menos, con un tipo de placer», relata emocionada.

A pesar de todo lo que ha conseguido gracias a su trabajo, Yuste reconocía también que mudarse y perseguir sus sueños ha supuesto renunciar a otras cosas en su vida. «Lo que hacemos y las renuncias que hemos tenido que tomar para irnos a perseguir lo que eran nuestros deseos, son maravillosas y estamos en coherencia con eso. Pero hemos tenido que renunciar también a esa otra parte», explica la actriz.

Esa sensación de tener el corazón dividido la ha descrito como una especie de, según ella, 'alegría triste'. «Porque es... ¿Cómo se puede existir en los dos espacios? Y a mí me pasa, por ejemplo, que siento que me pierdo muchas cosas. Y entonces, cuando llego, tengo que absorberlas todas, estar muy presente… y me canso también un montón».