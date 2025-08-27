HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ortega, en la parte superior de lo que será el Centro Internacional de Flamenco, con vistas al Casco Antiguo de Badajoz. Pakopí
Badajoz

El Centro de Flamenco anima la inversión privada en el Casco Antiguo de Badajoz

Incluirá un tablao, una escuela de baile y un museo sobre las raíces extremeñas de este arte y que homenajeará a Paco Zambrano

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:21

Junto a la plaza Alta, muy próxima al bar la Casona, hay una puerta metálica que lleva a una inversión privada de un millón de ... euros para una de las zonas más degradadas del Casco Antiguo. A pesar de su cercanía con la plaza más cuidada del centro, este tramo de la calle San Lorenzo mantenía la mayor parte de los edificios sin rehabilitar. Igual ocurre en la calle Moreno Zancudo, donde hay algunas fachadas adecentadas que en realidad esconden solares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  2. 2 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  3. 3 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  4. 4 Investigan a dos vecinos de Azuaga por la caza furtiva de muflones en una finca de Monterrubio de la Serena
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6 Las autoridades sanitarias lo confirman: Ozempic y Wegovy podrían causar ceguera súbita
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  9. 9 Herido grave un hombre al sufrir una caída de altura en la calle Ríos Verdes de Cáceres
  10. 10 El pueblo extremeño de menos de 700 habitantes que guarda su propia Capilla Sixtina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Centro de Flamenco anima la inversión privada en el Casco Antiguo de Badajoz

El Centro de Flamenco anima la inversión privada en el Casco Antiguo de Badajoz