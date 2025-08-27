El Centro de Flamenco anima la inversión privada en el Casco Antiguo de Badajoz

Junto a la plaza Alta, muy próxima al bar la Casona, hay una puerta metálica que lleva a una inversión privada de un millón de ... euros para una de las zonas más degradadas del Casco Antiguo. A pesar de su cercanía con la plaza más cuidada del centro, este tramo de la calle San Lorenzo mantenía la mayor parte de los edificios sin rehabilitar. Igual ocurre en la calle Moreno Zancudo, donde hay algunas fachadas adecentadas que en realidad esconden solares.

En este entorno, el bailaor Jesús Ortega tiene en marcha unas obras para convertir cinco antiguas casas en el Centro Internacional de Flamenco, que dispondrá de un tablao y un museo en mil metros cuadrados del edificio. Es una apuesta personal del artista y cuenta con otros socios para ello, entre los que figura Juan Carlos Guajardo.

Ortega abrió ayer para HOY la puerta de chapa y mostró la estructura de una instalación llamada a enseñar las raíces extremeñas del flamenco con una vertiente turística, otra formativa y una más artística.

La inversión completa ronda el millón de euros, dado que a la adquisición de viviendas y edificación se suma el equipamiento

Las demoliciones de las antiguas casas están terminadas y las nuevas vigas metálicas en su sitio. La cimentación y la estructura están prácticamente acabadas.

El próximo año, por el acceso de San Lorenzo solo entrarán profesionales, mientras que por Moreno Zancudo llegarán visitantes del museo, alumnos y público en general. Se encontrarán con una recepción con techos altos que sumarán varias alturas en un complejo de mil metros cuadrados diseñado por el arquitecto Julián Prieto.

En la planta baja encontrarán una tienda y un tablao flamenco, del que Ortega asegura que será el primero extremeño y que dispondrá de 140 butacas. En la primera planta estarán las salas destinadas a formación, dado que trasladará aquí la escuela que tiene en la urbanización Guadiana y a la que acuden 200 alumnos.

En la segunda planta habilitará un museo destinado al flamenco extremeño y al Porrina. Estas salas se llamarán Paco Zambrano para homenajear al experto recién fallecido, que apoyó de una manera entusiasta su iniciativa y que ha escrito numerosos estudios de los que se nutrirá el museo.

Terraza con vistas

Habrá una altura más, el ático, destinada a exposiciones, presentaciones o incluso algún servicio de catering que puedan requerir grupos de turistas o artistas. Contará con una terraza que ofrecerán vistas sobre los tejados del Casco Antiguo y de los edificios más emblemáticos como la iglesia de la Concepción, Santa Catalina y las Tres Campanas.

El planteamiento es crear un edificio en torno al flamenco que dinamizará el Casco Antiguo en una de las zonas que más requieren de la inversión privada. Cuando abra el próximo año, Ortega habrá visto materializado un proyecto que ideó en 2016 y que ha sorteado problemas en este tipo de inversiones. Entre ellos, el parón que supuso la pandemia y la posterior crisis de precios en la construcción. Inicialmente, además, la dotación era distinta porque barajó la construcción de apartamentos y, después, de apartamentos turísticos para rentabilizar la inversión. Pero después recapacitó y decidió dejarlos fuera. «Todo el edificio estará dedicado a las artes escénicas del flamenco», explica.

«Todo el edificio estará dedicado a las artes escénicas»

«El camino no ha sido fácil», reconoce. Pero el bailaor está satisfecho de haber llegado al punto en el que se encuentra, con las obras en marcha y la previsión de que el próximo año pueda inaugurarlo.

En estos años ha ido avanzando proyectos que estarán ya rodados cuando llegue el momento de trasladarlos a las nuevas instalaciones. Entre ellos, la iniciativa 'Tablao íntimo', para la que trae artistas a Badajoz, y el concurso internacional de baile Jaleos Extremeños y que está organizado por la Organización Cultural Flamenco de Extremadura. Ahora, la preselección de los participantes se realiza a distancia antes de la final en el teatro López de Ayala, pero el próximo año se pretende hacer la selección aquí.

Todo esto lo compatibiliza con sus propias actuaciones, tanto dentro como fuera de España. «Este Centro Internacional de Flamenco, aunque no está terminado, ya está trabajando», asegura.