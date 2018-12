La última moda en Badajoz, botellones bajo los puentes del río Dos voluntarias recogen restos de botellón bajo el Puente Real. / C. M. La Consejería de Media Ambiente organizó ayer una jornada con 200 voluntarios que limpiaron las orillas del río a su paso por Badajoz NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 3 diciembre 2018, 08:00

La Consejería de Media Ambiente organizó ayer una jornada con 200 voluntarios que limpiaron las orillas del río a su paso por Badajoz. Los participantes en esta acción se encontraron botellas de alcohol y envases de plástico bajo el puente Real. Los recogieron y dejaron la zona completamente despejada.

Los asistentes destacaron que es un problema que no solo se da en ese viaducto. Es habitual pasear por la margen izquierda los fines de semana y encontrar restos de bebidas alcohólicas bajo los puentes, parece ser la última moda de los botellones. Se trata de zonas apartadas donde los jóvenes pueden resguardarse de la lluvia y el frío y además no se les ve, ya que es ilegal celebrar botellón fuera de la única zona que hay autorizada en la ciudad, el ferial de Caya. En invierno, sin embargo, es habitual que estas reuniones se trasladen a zonas no autorizadas.