Transportes emplea más de 14 meses en asfaltar 15 kilómetros de la A-5 a su paso por Badajoz

Carteles, conos, carriles de doble sentido, salidas cortadas y desconcierto entre los conductores. Las obras para asfaltar la A-5 a su paso por Badajoz ... desorientan a quienes se dirigen a Mérida o Madrid, que desde la rotonda que lleva al Cerro Gordo les desvían de nuevo a la A-5 en el sentido hacia Lisboa y se ven de nuevo en la ciudad por la salida de la carretera de Cáceres cuando toman el acceso recomendado.

El motivo de estos cambios son las obras para rehabilitar el firme en un tramo de autovía que mide 15 kilómetros y que tiene un presupuestos de 14,3 millones de euros. A la desorientación ha comenzado a unirse primero la perplejidad y luego el enfado entre los conductores, ya que estas obras dieron comienzo en julio de 2024 y desde entonces se han mantenido con cortes sucesivos. Las actuaciones, por tanto, se repiten sin que desde el Ministerio de Transportes o la Delegación del Gobierno expliquen, pese a los reiterados intentos de este diario, qué ha ocurrido para que se deban emplear más de 14 meses para asfaltar 15 kilómetros.

Transportes atendió este jueves la petición de HOY, pero se limitó a explicar de nuevo lo conocido desde la primavera del año pasado, que se trata de acometer la rehabilitación superficial y estructural del firme en el tramo comprendido entre los kilómetros 392,300 al 407,821. Actualmente, se está trabajando en el fresado de la capa intermedia de la calzada izquierda. Anuncia que, cuando estos acaben, «se llevarán a cabo operaciones de menor envergadura en la calzada derecha».

Ampliar Desvío de tráfico en A-5 desde Cerro Gordo. MARÍA DÍAZ

Se trata en realidad de repetir las obras del año pasado. Los cortes comenzaron de nuevo a finales de la pasada semana, cuando se impidió a los conductores llegar a la autovía desde la rotonda que lleva al Cerro Gordo y la anterior a esta. En ambas se deriva a los conductores en la misma A-5, pero en dirección contraria y en un carril compartido.

Si se toma ese desvío, el conductor que viaja hacia Mérida se ve yendo hacia Lisboa hasta la salida 400, la que hay que tomar para ir a Alburquerque, para llegar a la carretera de Cáceres y entrar en Badajoz a la altura de Santa Engracia. Es necesario continuar hasta la rotonda del puente de la Autonomía, donde se puede girar hacia el viaducto y acceder a la circunvalación. O tirar hacia el Gurugú y el Nevero, y llegar a la A-5 tomando el desvío justo antes de la plataforma logística del Suroeste Europeo.

En tal caso, el conductor puede ya dirigirse hacia Madrid circulando por el mismo tramo compartido con los coches que tomaron el desvío en la rotonda del Cerro Gordo. Desde la A-5, en esa misma rotonda, no se puede entrar a Badajoz. Así que es necesario llegar hasta el desvío de Talavera para dar la vuelta a la ciudad.

Hasta el 5 de septiembre está previsto que el corte continúe así. Con estos desvíos, explicaron a finales de la pasada semana desde Demarcación de Carreteras, se pretende evitar aumentar el tráfico en la carretera de Talavera, donde estos días el tránsito de camiones es muy intenso por la campaña del tomate.

Ampliar Rutas alternativas desde El Faro. MARÍA DÍAZ

Algunos conductores están molestos con la situación. En resumen, recuerdan que el verano pasado se vivió una situación similar y que la obra se dio por terminada hasta el punto de que justo antes de que comenzaran las lluvias, se abrió el tráfico al cien por cien. Pero al volante detectaron que los empalmes en la zona de los puentes sobre el río Guadiana y Gévora tenían desniveles. Lo siguiente fue la aparición de socavones y, al poco tiempo, los responsables de la autovía volvieron a cerrar de nuevo el carril que va sentido Madrid hace meses.

En abril, HOY informó de que había varios tramos cortados por obras, con conos separando los carriles, pero que nadie trabajaba en ellos. Hasta que los operarios han vuelto hace unos días. Este jueves sí se aprecia el movimiento de camiones y de operarios.

Transportes, que como se ha indicado antes no aporta más información, ha enviado dos comunicados en la última semana hablando de nuevos cortes. Los ya descritos en las salidas a Madrid más próximas a Cerro Gordo. Y otros desvíos al acceso a la autovía desde el centro comercial El Faro desde este jueves y hasta el 15 de septiembre.

El ramal que bordea El Faro en dirección a Madrid está cerrado y han habilitado dos itinerarios alternativos. Uno de ellos remite de nuevo a los conductores a la avenida de Elvas. El otro dirige a los vehículos por la autovía A-5, pero en sentido Lisboa. Es decir, quienes quiera salir por El Faro hacia Mérida podrán ir en dirección a Portugal y cambiar de sentido por el enlace 13. Ahí atraviesan un paso a nivel, entra en la antigua carretera de Caya y de ahí, de nuevo, a la A-5.