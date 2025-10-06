El tirón de Amazon se diluye, pero quedan mejores infraestructuras

A pesar de que Amazon nunca llegó a abrir sus puertas, sí que llegó a ejercer un efecto tractor de la plataforma logística ... del Suroeste Europeo. Después de que HOY desvelara que la sociedad americana estaba interesada en este recinto de la carretera de Campomayor, en noviembre de 2020, surgió interés por parte de otras empresas por instalarse allí.

De ahí que la propia Junta de Extremadura construyera la primera fase de un parque comercial con naves de tamaño mediano para pymes extremeñas sin que hasta el momento ninguna se haya inaugurado. Así que la segunda fase ha quedado en 'stand by'.

De otros proyectos no se conocen avances, como el de Phy4Tech para una planta de supercondensadores o el megacentro de datos de Ingenostrum, que promete una inversión de 1.900 millones de euros. La Junta no informa de este proyecto, según ha explicado a HOY esta semana, porque ha firmado confidencialidad.

Este año sí se ha estrenado la planta de Nutrisens, dedicada a la nutrición clínica y con 75 trabajadores. La otra fábrica que opera en el recinto, que fue la primera en abrir, es Monliz, dedicada a la congelación de verduras. La extremeña Grúas Eugenio prepara también sus instalaciones.

Existen intentos por seguir creando condiciones que hagan atractivo el recinto. Por eso el Ayuntamiento de Badajoz ha creado bonificaciones en el IBI durante cinco años y en el impuesto de construcciones siempre que la firma cree al menos un puesto de trabajo.

Mejor carretera

Amazon también ha tenido efecto en las infraestructuras. Entre ellos, la mejora de la carretera de Campomayor, que la Junta de Extremadura amplió a iniciativa propia para atender el tráfico que iba a atraer la sociedad americana: 616 camiones al día.

La plataforma de comercio electrónico no había comunicado intenciones de usar el tren, aunque sí se ha construido una terminal que ya está en funcionamiento y que es la esperanza del puerto seco. Ahora sirve de parada en la línea Sevilla-Sines, y aquí cargan productoras extremeñas que pueden volver a usar el transporte ferroviario desde la ciudad de Badajoz para conectarse con los puertos portugueses. Está prevista la dotación de una aduana.