Máquinas durante la construcción de una rotonda que da acceso al Nevero desde la carretera de Campomayor. HOY
En la plataforma logística de Badajoz

El tirón de Amazon se diluye, pero quedan mejores infraestructuras

La Junta amplió la carretera de Campomayor y mejoró las calles internas de la plataforma logística, aunque se construyeron naves que no han llegado a estrenarse sin el atractivo de Amazon

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:17

Comenta

A pesar de que Amazon nunca llegó a abrir sus puertas, sí que llegó a ejercer un efecto tractor de la plataforma logística ... del Suroeste Europeo. Después de que HOY desvelara que la sociedad americana estaba interesada en este recinto de la carretera de Campomayor, en noviembre de 2020, surgió interés por parte de otras empresas por instalarse allí.

