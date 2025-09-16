HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Semana de aperturas en El Faro: estas son las tres nuevas tiendas que llegan al centro comercial

El centro comercial El Faro concentra en una misma semana sus tres nuevas aperturas

Judit Molina

Judit Molina

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:39

El centro comercial El Faro de Badajoz vive esta semana un auténtico maratón de inauguraciones con la apertura de tres nuevas tiendas en apenas tres días. Desde el miércoles 17 al viernes 19 de septiembre, abrirán sus puertas Primor, Stradivarius y Scalpers, reforzando la oferta comercial y posicionándose como un referente de compras tanto en Extremadura como para los clientes portugueses.

Primor inaugura su nueva 'gran tienda' en El Faro

El miércoles 17 de septiembre llega la primera apertura con la nueva tienda Primor. La reconocida cadena de perfumería y cosmética estrena un gran local de 2.000 metros cuadrados junto a Lefties. Este nuevo espacio se suma al que la firma ya tenía en el centro, que seguirá abierto, y ofrecerá una experiencia de compra más amplia con una gran selección de productos de belleza, maquillaje y cuidado personal.

Stradivarius y Scalpers completan la semana de aperturas

El jueves 18 de septiembre es el turno de Stradivarius. La popular marca del grupo Inditex reabre sus puertas tras dos meses cerrada por reformas. La firma ha pasado de un local de 400 metros cuadrados a uno de 1.000.

La semana culmina el viernes 19 de septiembre con la llegada de Scalpers, la firma de moda que abre su tienda en El Faro, ampliando así la diversidad de marcas disponibles en el centro comercial.

Te puede interesar

